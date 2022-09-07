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Haberler Galeri Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 07.09.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:19

Sakar Şakir'in Gardırop FuatÜnal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Usta oyuncu Ünal Gürel, 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı. Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınmıştı. Efsane isim Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi filmlerle Yeşilçam'a damgasını vurmuştu. Gürel, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle adını duyurmuştu. Peki Yeşilçam'ın yıldız ismi Ünal Gürel'in oğlu bakın kim çıktı.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile oynadığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam salmıştı.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı. Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.

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Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi. Usta isim Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsü rolleriyle hafızalara kazındı.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Efsane ismin oğlu da kendisi gibi bir oyuncu... Ünal Gürel'in 57 yaşındaki tiyatro oyuncusu oğlu Rüçhan Gürel, babasının adını verdiği bir tiyatro okulunda da eğitmen olarak çalışıyor.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ı Ünal Gürel’in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Usta oyuncunun oğlu Rüçhan Gürel'in babası Ünal Gürel ile benzerliği ise dikkat çekti.

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