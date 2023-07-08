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Haberler Galeri Salako'nun Emine'si, Hanzo'nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren'in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...
Giriş Tarihi: 08.07.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 08:29

Salako'nun Emine'si, Hanzo'nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren'in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Meral Zeren sosyal medyda sevenlerine seslendi. Yeşilçam denilince akla ilk gelen güzellerden olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Kemal Sunal ile defalarca kez kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si, Hanzo'nun hemşire Hülya'sı Meral Zeren'in son hali hayranlarını üzdü. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Yeşilçam yıldızı Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...

Salako’nun Emine’si, Hanzo’nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle hafızalara kazınan Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Meral Zeren son olarak bir hayranının aracılığı ile sosyal medyadan sevenlerine seslendi.

Salako’nun Emine’si, Hanzo’nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren son hali ile gündem oldu.

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Salako’nun Emine’si, Hanzo’nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

Salako’nun Emine’si, Hanzo’nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...

Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

Salako’nun Emine’si, Hanzo’nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı.

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