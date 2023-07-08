Salako’nun Emine’si, Hanzo’nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Meral Zeren sosyal medyda sevenlerine seslendi. Yeşilçam denilince akla ilk gelen güzellerden olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Kemal Sunal ile defalarca kez kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si, Hanzo'nun hemşire Hülya'sı Meral Zeren'in son hali hayranlarını üzdü. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Yeşilçam yıldızı Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...