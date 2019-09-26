Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle yok artık dedirtti. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan Salako hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam'ın bu ünlü filminde Meral Zeren Salako'nun sevdiği Emine rolüyle karşımıza çıkmıştı. Yine Meral Zeren'i Şener Şen ve İlyas Salman'lı unutulmaz film Banker Bilo'daki rolüyle de hepimiz hatırlıyoruz. Yeşilçam'ın bir dönem güzel yıldızlarından biri olan ve daha çok komedi filmlerinde karşımıza çıkan Meral Zeren'in yıllar içindeki değişmi ise herkesi şaşırttı! Gençliğinde tüm gözlerin çevrildiği duru güzelliğiyle büyük ilgi gören ünlü oyuncu da elbette zamana karşı koyamamış. Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor! İŞTE MERAL ZEREN VE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN YILLAR ÖNCE VE SONRAKİ HALLERİ...
Giriş Tarihi: 26.09.2019
19:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
21:16