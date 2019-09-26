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  • Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor

Salako'nun 'si 'i görenler tanıyamıyor

Salako'nun 'si son görüntüsüyle yok artık dedirtti. 'ın en sevilen filmlerinden biri olan Salako hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam'ın bu ünlü filminde Salako'nun sevdiği rolüyle karşımıza çıkmıştı. Yine 'i ve 'lı unutulmaz film Banker Bilo'daki rolüyle de hepimiz hatırlıyoruz. Yeşilçam'ın bir dönem güzel yıldızlarından biri olan ve daha çok komedi filmlerinde karşımıza çıkan Meral Zeren'in yıllar içindeki değişmi ise herkesi şaşırttı! Gençliğinde tüm gözlerin çevrildiği duru güzelliğiyle büyük ilgi gören ünlü oyuncu da elbette zamana karşı koyamamış. Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor! İŞTE VE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN YILLAR ÖNCE VE SONRAKİ HALLERİ...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 19:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 21:16
Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor
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Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor

AHMET SEZEREL

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Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor

ATİLLA OLGAÇ

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor

HÜLYA DARCAN

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor

AYDAN BURHAN

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