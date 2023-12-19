Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Salako'nun güzel Emine'sine de yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali üzdü!
Giriş Tarihi: 19.12.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 07:42

Salako'nun güzel Emine'sine de yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali üzdü!

Kemal Sunal ile defalarca kez kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Meral Zeren sosyal medyda sevenlerine seslendi. Yeşilçam denilince akla ilk gelen güzellerden olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si, Hanzo'nun hemşire Hülya'sı Meral Zeren'in son hali hayranlarını üzdü. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Yeşilçam yıldızı Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...

Salako’nun güzel Emine’sine de yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren son hali ile gündem oldu. Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle hafızalara kazınan Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Meral Zeren son olarak bir hayranının aracılığı ile sosyal medyadan sevenlerine seslenmişti...

Salako’nun güzel Emine’sine de yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Salako’nun güzel Emine’sine de yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Akıp giden zamanın acımasız davrandığı Yeşilçam yıldızlarından olan Meral Zeren'in son hali üzdü...

Salako’nun güzel Emine’sine de yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

Salako’nun güzel Emine’sine de yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı.

SON DAKİKA