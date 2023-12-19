Salako’nun güzel Emine’sine de yıllar acımadı! Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren son hali ile gündem oldu. Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle hafızalara kazınan Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Meral Zeren son olarak bir hayranının aracılığı ile sosyal medyadan sevenlerine seslenmişti...