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Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 07:05

Salih Güney torununun cenazesine bile katılmadı! "Bu nasıl bir öfke?"

Türk sinemasının önemli ismi Salih Güney'den şaşırtan hareket! 81 yaşındaki aktör, geçtiğimiz günlerde 27 yaşında kansere yakalanan torunu Can Işık'ı kaybetmişti. Torun Can Işık'ın cenazesi önceki gün Teşvikiye Camii'nden kaldırıldı. Ancak törene dede Salih Güney'in katılmaması herkesi şaşırttı. Salih Güney'in, kızı Ebru Işık ile yıllardır küs olduğu için cenazeye katılmadığı ortaya çıktı. Üstelik Salih Güney'in çocukluğundan beri torununu hiç görmediği öğrenildi. Bu arada Can Işık için verilen ölüm ilanında da Salih Güney'in adı yer almadı. Baba- kız arasındaki sorunun ne olduğu merak ediliyor.

BÜLENT CANKURT
Salih Güney torununun cenazesine bile katılmadı! Bu nasıl bir öfke?

Yeşilçam'ın eski jönlerinden 81 yaşındaki Salih Güney'in henüz 27 yaşında kansere yenik düşen torunu Can Işık, önceki gün Teşvikiye Camii'nden ebediyete uğurlandı.

Salih Güney torununun cenazesine bile katılmadı! Bu nasıl bir öfke?

Ancak Salih Güney, torununu uğurlamaya gitmedi! Zaten Can Işık'ın ölüm ilanında da Salih Güney'in adı yoktu.

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Salih Güney torununun cenazesine bile katılmadı! Bu nasıl bir öfke?

Sorup soruşturdum; meğer Salih Güney, Zeynep Tedü'den olan kızı Ebru Işık ile yıllardır küsmüş. Aslında ünlü oyuncunun kızıyla sorunlu olduğunu biliyordum ama aradan çok uzun yıllar geçtiği için ve torunundan dolayı barıştılar sanıyordum.

Salih Güney torununun cenazesine bile katılmadı! Bu nasıl bir öfke?

Barışmadıkları gibi, hiç görüşmüyorlarmış ve Salih Güney çocukluğundan beri torununu hiç görmemiş bile. Baba-kız arasında nasıl bir sorun olabilir ki, ne torun barıştırabilmiş ne de torunun vefatı!

Salih Güney torununun cenazesine bile katılmadı! Bu nasıl bir öfke?

Bu arada Ebru Işık 10 yıl önceki bir röportajında,"Babamla küstük ama beni ararsa görüşürüm. Allah korusun babama bir şey olsa ilk ben giderim" demişti. Ama Güney'in, kızının bu en acı gününde yanında olmaması çok acı değil mi?

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