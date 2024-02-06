Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
07:05
Salih Güney torununun cenazesine bile katılmadı! "Bu nasıl bir öfke?"
Türk sinemasının önemli ismi Salih Güney'den şaşırtan hareket! 81 yaşındaki aktör, geçtiğimiz günlerde 27 yaşında kansere yakalanan torunu Can Işık'ı kaybetmişti. Torun Can Işık'ın cenazesi önceki gün Teşvikiye Camii'nden kaldırıldı. Ancak törene dede Salih Güney'in katılmaması herkesi şaşırttı. Salih Güney'in, kızı Ebru Işık ile yıllardır küs olduğu için cenazeye katılmadığı ortaya çıktı. Üstelik Salih Güney'in çocukluğundan beri torununu hiç görmediği öğrenildi. Bu arada Can Işık için verilen ölüm ilanında da Salih Güney'in adı yer almadı. Baba- kız arasındaki sorunun ne olduğu merak ediliyor.