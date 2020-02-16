Samatyalı kovboylar dünyaya açıldı

İstanbul'un tarihi semti Samatya'nın sokaklarında iki kovboyla turluyoruz... Öyle böyle değil kelimenin tam anlamıyla kovboy bu adamlar. Birinde çift, diğerinde tek silah, şerif madalyonu, şapkası, mahmuzlu çizmeleri, kemerleri falan... Hepsi tam takım. Arada afili, hafif anlamlı, ağır anlamsız bakışlar... Hiçbir eksik yok. Ama derseniz ki "O zaman yolda herkes size bakıyordur" diye, durum hiç de öyle değil. Sanırsınız ki Samatya'da değil, 1800'ler sonlarında Teksas sokaklarında turluyoruz. Esnaf, yoldan geçenler işinde gücünde. Kimse dönüp bakmıyor bile yüzümüze. Arada kovboylarımız esnafla selamlaşıyor, karşılıklı hayırlı işler diliyorlar birbirlerine, o kadar. Sonradan anlıyoruz ki, bu iki kovboyu Samatya bağrına basmış... Onlar çoktan Samatya'nın kovboyları olmuşlar.