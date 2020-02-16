Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Samatyalı kovboylar dünyaya açıldı

Yönetmen Hasan Karcı ve oyuncu Cengiz Güçlü iki sene önce bir çılgınlık yaptı ve Belalılar adlı bir kovboy filmi çekti. Film 'da gösterildi ve Western camiasında kült haline geldi. Film bu yaz Atina ve turu yapacak... 'yı mesken tutmuş iki kovboyla buluşup hızlı bir şekilde sorularımıza davrandık!

GÖKSAN GÖKTAŞ Magazin
Giriş Tarihi: 16.02.2020 07:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 08:01
Samatyalı kovboylar dünyaya açıldı

Yönetmen Hasan Karcı ve oyuncu Cengiz Güçlü iki sene önce bir çılgınlık yaptı ve Belalılar adlı bir kovboy filmi çekti. Film 'da gösterildi ve Western camiasında kült haline geldi. Film bu yaz Atina ve turu yapacak... 'yı mesken tutmuş iki kovboyla buluşup hızlı bir şekilde sorularımıza davrandık!

Samatyalı kovboylar dünyaya açıldı

İstanbul'un tarihi semti 'nın sokaklarında iki kovboyla turluyoruz... Öyle böyle değil kelimenin tam anlamıyla kovboy bu adamlar. Birinde çift, diğerinde tek silah, şerif madalyonu, şapkası, mahmuzlu çizmeleri, kemerleri falan... Hepsi tam takım. Arada afili, hafif anlamlı, ağır anlamsız bakışlar... Hiçbir eksik yok. Ama derseniz ki "O zaman yolda herkes size bakıyordur" diye, durum hiç de öyle değil. Sanırsınız ki Samatya'da değil, 1800'ler sonlarında Teksas sokaklarında turluyoruz. Esnaf, yoldan geçenler işinde gücünde. Kimse dönüp bakmıyor bile yüzümüze. Arada kovboylarımız esnafla selamlaşıyor, karşılıklı hayırlı işler diliyorlar birbirlerine, o kadar. Sonradan anlıyoruz ki, bu iki kovboyu Samatya bağrına basmış... Onlar çoktan Samatya'nın kovboyları olmuşlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samatyalı kovboylar dünyaya açıldı

Filmi şimdi başa saralım. Kovboylarımızdan biri yönetmen Hasan Karcı, diğeri Karcı'nın üstüne basa basa "aktörüm" dediği oyuncu Cengiz Güçlü. İkilinin iki sene önce çektiği Western filmini -ki biz hep kovboy filmi deriz- Belalılar Türkiye'de sadece 85 kişi izledi! Ve fakat gelin görün ki sonrasında filmin bahtı açıldı ve farklı ülkelerdeki Western festivallerinde gösterildi, hatta geçtiğimiz sene Almeria Western Filmleri Festivali'nde 270 film arasından ilk 10'a girdi. Ve gösterime hak kazandı.

Samatyalı kovboylar dünyaya açıldı

Türkiye'de de izlenme oranı dijital ortamlarda 100 bini geçti. Yani Cüneyt Arkın'ın Dünyayı Kurtaran Adam'ı gibi kült olma yolunda ilerliyor. Peki, niye 'dayız derseniz, oyuncu Cengiz Güçlü 40 yıldır burada bir restoran işletiyor. Hemen Samatya Devlet Hastanesi'nin karşısında... Hatta bir yandan da aşçılık yapıyor burada. Bazen burada kovboy filmleri gösterimleri de yapıyorlar. Yönetmen Hasan Karcı da burada takılıyor sürekli. Bizim kovboyların merkez üssü burası yani. Bu arada Karcı da, Güçlü de günlük hayatlarında da kovboy şapkaları ve yelekleriyle geziyorlar... Semtin insanı için epey tanıdık iki figürler yani.

Samatyalı kovboylar dünyaya açıldı

KOVBOYCULUK OYUNUM BİTMEDİ

Hasan Karcı bir Yeşilçam emekçisi. 1952 doğumlu. 40 film, 33 senaryoda imzası, 16 filmde de oyunculuğu var. Sinema dışında televizyon filmleri de çekti. Ama gelgelelim çocukluğunda vurulduğu Western dünyasından hiç kopamamış... İçindeki 'kovboyculuk oynayan küçük çocuk' hiç ölmemiş.

Samatyalı kovboylar dünyaya açıldı

Çocukluğu Ankara'da geçmiş Karcı'nın. Ortaokulun yaz tatillerinde sinemalarda makinist çıraklığı yapmış: "İlk kovboy filmlerini çalıştığım sinemalarda izledim. Makinist çıraklığı yaptığım için bütün gün aynı filmi izliyordum. Kovboy filmlerinin dünyasına bir girdim bir daha çıkamadım. O uçsuz bucaksız çorak araziler, kovboy estetiği, silahlar, o karizmatik bakışlar beni cezbetti. Aslında üç kovboy filmi çektim ama diğer filmlerimde de hep Western dokusu vardır en azından mekan kullanımı ve ruh açısından.

Samatyalı kovboylar dünyaya açıldı

Öyle yeşillikti, denizdi falan sevmem filmlerimde. Hep o ıssızlık olacak..."
Hasan Karcı ilk kovboy filmi Öldür Onu'yu 2008'de çekmiş... İkincisi Demir Atlı Gringo'da Cengiz Güçlü'yle çalışmaya karar vermiş: "Cengiz'i yıllardır tanırım. Babası rahmetli oyuncu ve set amiri Ziya Güçlü, arkadaşımdı. Film için bir İngiliz oyuncuyla anlaşmıştık. Ben hiçbir filmim için sponsor aramadım. İyi kötü kendim karşıladım her şeyi. Oyuncuya da 'Bir çekelim para kazanalım konuşuruz gerisini' demiştim. Bir baktım adam gece gündüz 'Yüzde kaç alacağım?' diyor. Gece yüzde, sabah yüzde... Ben daraldım sonunda. Cengiz'i aradım. Cengiz zaten tiyatro eğitimi almış. Bir yandan da sporcu, milli vücut geliştirme sporcusu. Avrupa şampiyonluğu var. Atik bir adam. Saçları uzundu zaten. Sakallarını uzattırdım. Sonra doğru mahalle berberine... Kafamıza göre bir kovboy modeli bıyık yaptırdık. Berbere ben tarif ettim... Sonra ilk filmimizi çektik Cengiz'le. Sonra o benim aktörüm oldu. Cuk oturdu benim kovboy karakterlerime..."

BİZE ULAŞIN