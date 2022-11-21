"Sana en çok annelik yakıştı" Meryem Uzerli'den kızları Lily ve Lara ile yeni poz! Büyüdükçe annelerine benziyorlar!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Can Ateş'ten Lara, Amerikalı sevgilisinden de Lily Koi adında iki kızı bulunan Uzerli, şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla Berlin'de geçiriyor. Güzel oyuncu yaptığı reklam anlaşmalarıyla servetine servet katarken özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor. Meryem Uzerli'nin kızları ile yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu. Kızlarıyla günlük yaşantısından kareleri takipçileriyle paylaşan Meryem Uzerli'ye "Sana en çok annelik yakıştı" yorumları yapılıyor. Meryem Uzerli'nin kızları Lara ve Lily güzellikleriyle annelerine benzetiliyor. İşte Meryem Uzerli'nin kızları Lily ve Lara ile beğeni yağan paylaşımları...