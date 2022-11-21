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Haberler Galeri "Sana en çok annelik yakıştı" Meryem Uzerli'den kızları Lily ve Lara ile yeni poz! Büyüdükçe annelerine benziyorlar!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:04

"Sana en çok annelik yakıştı" Meryem Uzerli'den kızları Lily ve Lara ile yeni poz! Büyüdükçe annelerine benziyorlar!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Can Ateş'ten Lara, Amerikalı sevgilisinden de Lily Koi adında iki kızı bulunan Uzerli, şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla Berlin'de geçiriyor. Güzel oyuncu yaptığı reklam anlaşmalarıyla servetine servet katarken özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor. Meryem Uzerli'nin kızları ile yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu. Kızlarıyla günlük yaşantısından kareleri takipçileriyle paylaşan Meryem Uzerli'ye "Sana en çok annelik yakıştı" yorumları yapılıyor. Meryem Uzerli'nin kızları Lara ve Lily güzellikleriyle annelerine benzetiliyor. İşte Meryem Uzerli'nin kızları Lily ve Lara ile beğeni yağan paylaşımları...

Sana en çok annelik yakıştı Meryem Uzerli’den kızları Lily ve Lara ile yeni poz! Büyüdükçe annelerine benziyorlar!

Hem kariyer yaptı, hem çocuk! Güzel oyuncu Meryem Uzerli'ye annelik çok yakışıyor. Instagram'da 7.4 milyon kişinin takip ettiği Meryem Uzerli'nin kızları Lara ve Lily, sarı saçları renkli gözleriyle annelerinin kopyası gibi...

Sana en çok annelik yakıştı Meryem Uzerli’den kızları Lily ve Lara ile yeni poz! Büyüdükçe annelerine benziyorlar!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.

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Sana en çok annelik yakıştı Meryem Uzerli’den kızları Lily ve Lara ile yeni poz! Büyüdükçe annelerine benziyorlar!

Can Ateş'ten Lara, Amerikalı sevgilisinden de Lily Koi adında iki kızı bulunan Uzerli, şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla Berlin'de geçiriyor.

Sana en çok annelik yakıştı Meryem Uzerli’den kızları Lily ve Lara ile yeni poz! Büyüdükçe annelerine benziyorlar!

Güzel oyuncu yaptığı reklam anlaşmalarıyla servetine servet katarken özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor.

Sana en çok annelik yakıştı Meryem Uzerli’den kızları Lily ve Lara ile yeni poz! Büyüdükçe annelerine benziyorlar!

Meryem Uzerli'nin kızları ile yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu.

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