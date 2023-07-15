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Haberler Galeri Sanat camiası 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olan ünlülerin paylaşımları...
Giriş Tarihi: 15.07.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 11:36

Sanat camiası 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olan ünlülerin paylaşımları...

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'inci yılında Türkiye şehit ve gazilerini unutmadı. Tarihte eşine az rastlanacak bir direniş örneği sergileyen Türk milleti, 15 Temmuz 2016'da ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara ve meydanlara akın eden halk, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kirli emellerini bozguna uğratmıştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye tek yürek oldu canları pahasına vatanlarına sahip çıkan kahramanlarını bir kez daha yad etti. Sanat ve spor camiasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

Sanat camiası 15 Temmuz’da şehitlerimizi unutmadı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tek yürek olan ünlülerin paylaşımları...

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Asker kılığına girmiş FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen vatandaşlarımızı minnetle anıyoruz.

Sanat camiası 15 Temmuz’da şehitlerimizi unutmadı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tek yürek olan ünlülerin paylaşımları...

Tarihte eşine az rastlanacak bir direniş örneği sergileyen Türk milleti, 15 Temmuz 2016'da ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıkmıştı.

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Sanat camiası 15 Temmuz’da şehitlerimizi unutmadı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tek yürek olan ünlülerin paylaşımları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara ve meydanlara akın eden halk, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kirli emellerini bozguna uğratmıştı.

Sanat camiası 15 Temmuz’da şehitlerimizi unutmadı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tek yürek olan ünlülerin paylaşımları...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye tek yürek oldu, canları pahasına vatanlarına sahip çıkan kahramanlarını bir kez daha yad etti. Sanat ve spor camiasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Sanat camiası 15 Temmuz’da şehitlerimizi unutmadı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tek yürek olan ünlülerin paylaşımları...

Tüm Türkiye ile birlikte içlerinde Alişan, Hakan Ural, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Mustafa Ceceli, Ebru Gündeş gibi birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak darbe girişimini bir kez daha kınadılar ve hain girişimi bozguna uğratan şehit ve gazilerimizi andılar...

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