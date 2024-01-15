Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:37
Sanatçı Aşkın Nur Yengi hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor! Korku dolu 15 gün!
Son yıllarda sıkıntı olaylar yaşayan ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi, geçen yıl Datça'da yaşayan annesi Samime Yengi'yi kalp ve organ yetmezliğinden kaybetmişti. Aşkın Nur Yengi şimdi ise abisi Ahmet Yengi için hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor. Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı...