Sanatçı Aşkın Nur Yengi hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor! Korku dolu 15 gün!

Yoğun bakımda tedavi gören ve önemli bir kalp rahatsızlığı da bulunan Yengi, entübe edildi. 5 gündür hastanede yatan Ahmet Yengi'nin sağlık durumu düzelmeye başlasa da kalbiyle ilgili sorunundan dolayı hâlâ müşahede altında tutuluyor. Aşkın Nur Yengi hayati riski devam eden abisinin sağlık durumunu an be an takip ediyor.