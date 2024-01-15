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Haberler Galeri Sanatçı Aşkın Nur Yengi hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor! Korku dolu 15 gün!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:37

Sanatçı Aşkın Nur Yengi hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor! Korku dolu 15 gün!

Son yıllarda sıkıntı olaylar yaşayan ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi, geçen yıl Datça'da yaşayan annesi Samime Yengi'yi kalp ve organ yetmezliğinden kaybetmişti. Aşkın Nur Yengi şimdi ise abisi Ahmet Yengi için hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor. Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı...

ÖMER KARAHAN
Sanatçı Aşkın Nur Yengi hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor! Korku dolu 15 gün!

Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Tedavisi için İstanbul'a getirilen Ahmet Yengi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Sanatçı Aşkın Nur Yengi hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor! Korku dolu 15 gün!

Yoğun bakımda tedavi gören ve önemli bir kalp rahatsızlığı da bulunan Yengi, entübe edildi. 5 gündür hastanede yatan Ahmet Yengi'nin sağlık durumu düzelmeye başlasa da kalbiyle ilgili sorunundan dolayı hâlâ müşahede altında tutuluyor. Aşkın Nur Yengi hayati riski devam eden abisinin sağlık durumunu an be an takip ediyor.

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Sanatçı Aşkın Nur Yengi hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor! Korku dolu 15 gün!

Son yıllarda sıkıntı olaylar yaşayan ünlü sanatçı, geçen yıl da Datça'da yaşayan annesi Samime Yengi'yi kalp ve organ yetmezliğinden kaybetmişti.

Kabus gibi bir 15 gün yaşayan Aşkın Nur Yengi oysa 2024'e son derece mutlu girmişti... Sahnede eski eşi Haluk Bilginer ile düet yaparken onları dinleyenler arasında biricik kızları Nazlı da vardı...

Sanatçı Aşkın Nur Yengi hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor! Korku dolu 15 gün!

Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin kameralardan uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer, şimdi güzeller güzeli bir genç kız...

Sanatçı Aşkın Nur Yengi hastaneden gelecek iyi haberi bekliyor! Korku dolu 15 gün!

Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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