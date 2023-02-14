Giriş Tarihi: 14.02.2023 06:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
06:41
Sanatçı Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN’a anlattı: Devletime olan inancım daha da arttı!
Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN'a anlattı: Devletimiz tam kadro sahada yaraları sarmak için çalışıyor. Ülkeme, devletime olan inancım daha da arttı.Sİinan Akçıl, asrın felaketiyle sarsılan deprem bölgelerini ziyaret etti. Depremzedelere moral vermek, onlara yardımcı olmak için önce Hatay'a ardından Osmaniye'ye giden Sinan Akçıl, buradaki öğrenci yurtlarını denetleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi.