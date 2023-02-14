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Haberler Galeri Sanatçı Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN’a anlattı: Devletime olan inancım daha da arttı!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 06:41

Sanatçı Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN’a anlattı: Devletime olan inancım daha da arttı!

Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN'a anlattı: Devletimiz tam kadro sahada yaraları sarmak için çalışıyor. Ülkeme, devletime olan inancım daha da arttı.Sİinan Akçıl, asrın felaketiyle sarsılan deprem bölgelerini ziyaret etti. Depremzedelere moral vermek, onlara yardımcı olmak için önce Hatay'a ardından Osmaniye'ye giden Sinan Akçıl, buradaki öğrenci yurtlarını denetleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi.

İLKER GEZİCİ
Sanatçı Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN’a anlattı: Devletime olan inancım daha da arttı!

Şarkıcı Sinan Akçıl, asrın felaketini yaşadığımız deprem sonrası depremzedelere moral olmak, onlara yardım etmek için önce Hatay'a ardından İskenderun ve Osmaniye'ye gitti.

Sanatçı Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN’a anlattı: Devletime olan inancım daha da arttı!

Osmaniye'de öğrenci yurtlarını denetleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile bir araya gelen Akçıl, deprem bölgesinde geçirdiği üç günle ilgili izlenimlerini GÜNAYDIN'a şöyle aktardı:

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Sanatçı Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN’a anlattı: Devletime olan inancım daha da arttı!

Öncelikle tabii ki ülkeme baş sağlığı diliyorum. Yaraları çok kısa sürede saracağımıza inanıyorum...

Sanatçı Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN’a anlattı: Devletime olan inancım daha da arttı!

Depremin 3. gününden itibaren oradaydım. Hatay'dan başladık, sonra Kırıkhan'a, oradan İskenderun ve Osmaniye'ye geçtikten sonra Adana'ya geldim. Buradan da İstanbul'a döneceğim.

Sanatçı Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği üç günü GÜNAYDIN’a anlattı: Devletime olan inancım daha da arttı!

Tabii ki çok hüzünlü anlar yaşadık. Özellikle Hatay Antakya'da. Birçok kurtarma operasyonuna şahit oldum. Ülkemin bu zor süreçte nasıl kenetlendiğini görmek umut vericiydi.

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