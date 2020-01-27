Sanatçılar Elazığ için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

Sanat dünyasının ünlü isimleri; Elazığ depreminde yaralanan, yakınlarını kaybeden ve sokakta kalan vatandaşlar için harekete geçti. Kimi deprem bölgesine gidip mağdurlara moral verdi, kimi sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Konserler ve oyunların gelirleri de Elazığ'a bağışlandı. Tüm Türkiye provokatif paylaşımlarıyla gündem olan birçok kesimden tepki yağan Berna Laçin'e inat Elazığ depreminin yaralarını sarmak için adeta kenetlendi. Berna Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik markası Fairy, provokasyona kayıtsız kalmadı ve Berna Laçin'in görsellerini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Berna Laçin'in paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma da başlatıldı.