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  • Sanatçılar Elazığ için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

Sanatçılar için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

Sanat dünyasının ünlü isimleri; depreminde yaralanan, yakınlarını kaybeden ve sokakta kalan vatandaşlar için harekete geçti. Kimi bölgesine gidip mağdurlara moral verdi, kimi sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Konserler ve oyunların gelirleri de Elazığ'a bağışlandı. Tüm Türkiye paylaşımlarıyla gündem olan birçok kesimden tepki yağan 'e inat Elazığ depreminin yaralarını sarmak için adeta kenetlendi. Berna Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik markası , provokasyona kayıtsız kalmadı ve Berna Laçin'in görsellerini hesaplarından kaldırdı. Berna Laçin'in paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma da başlatıldı.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 08:59
Sanatçılar Elazığ için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

Sanat dünyasının ünlü isimleri; depreminde yaralanan, yakınlarını kaybeden ve sokakta kalan vatandaşlar için harekete geçti. Kimi bölgesine gidip mağdurlara moral verdi, kimi sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Konserler ve oyunların gelirleri de Elazığ'a bağışlandı. Tüm Türkiye paylaşımlarıyla gündem olan birçok kesimden tepki yağan 'e inat Elazığ depreminin yaralarını sarmak için adeta kenetlendi. Berna Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik markası , provokasyona kayıtsız kalmadı ve Berna Laçin'in görsellerini hesaplarından kaldırdı. Berna Laçin'in paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma da başlatıldı.

Sanatçılar Elazığ için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

KONSERİN GELİRİNİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI

Şarkıcı Göksel, Moda Kayıkhane Sahnesi'nde konser verdi. Göksel, konserden elde edilen geliri, ve Malatya'daki depremzedelere bağışladığını söyledi. "Bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedim" diyen ünlü şarkıcı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diledi. Göksel, kariyeri boyunca çıkardığı 9 albümden en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

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Sanatçılar Elazığ için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

'FIRSAT DÜŞKÜNLERİNE SİNİR OLUYORUM'

Şarkıcı Yusuf Güney, sonrası 'a gitti. Evleri yıkılıp sokakta kalan depremzedelere moral veren şarkıcı, çevre esnafı içindeki bazı fırsatçılara da tepki gösterdi. 30 liralık battaniyeyi 120 liraya satmaya çalışanlara isyan eden Güney, bir video paylaşıp şunları söyledi: "Bir battaniye için 120 lira istenir mi böyle bir günde! Bu fırsat düşkünü insanlara çok sinir oluyorum. Herkes sokakta... Bu zor zamanda bunu ranta çevirenleri anlamıyorum."

Sanatçılar Elazığ için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

DEMET'TEN YALIN'A ÇAĞRI

'Milletten isteme, kendin bağışla"

Şarkıcı Yalın, Zorlu PSM'de vereceği konser öncesi hayranlarına çağrıda bulundu. Instagram'da bir video paylaşan ünlü şarkıcı, konseri izlemeye gelecek olanların yanlarında depremzedeler için kışlık kıyafet ve malzeme getirmesini istedi. Demet Akalın ise Yalın'ın bu çağrısına "Yalıncığım, milletten isteyeceğine kendi konser bağışını yapıver" diyerek karşılık verdi.

Sanatçılar Elazığ için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

PROVOKASYONA ANINDA YANIT!

, depremi sonrası attığı tweet'le büyük tepki çekmişti. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor" diye yazan Laçin'in duyarsızlığına eleştiri yağdı. Oyuncunun reklam yüzü olduğu temizlik markası , provokasyona kayıtsız kalmadı ve Laçin'in görsellerini hesaplarından kaldırdı. Oyuncunun paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma da başlatıldı.

Sanatçılar Elazığ için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEYE ÇIKTILAR

MANGA grubu, Ankara'da Milyon Performance Hall'da hayranlarının karşısına çıktı. ve Malatyalılar'a destek veren grup, konserin gelirini depremde ailesini kaybeden çocuklar için kullanma kararı aldı.

Sanatçılar Elazığ için kenetlendiler! Ünlü isimler Elazığ depreminin yaralarını sarmak için kolları sıvadı...

ROTTERDAM'DA ELAZIĞ'I ANDI

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk filmi 'Nasipse Adayız'ın dünya prömiyeri 49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleşti. Ercan Kesal, sahnede yaptığı konuşmada, depreminden dolayı ekip olarak derin bir üzüntüyle Rotterdam'a geldiklerini belirterek kayıplarımızı andı. Kesal, ilk filmiyle önemli bir festivale katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

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