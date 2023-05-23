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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan ‘ben artık onların da babasıyım’ dediği yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 19:45

Şarkıcı Alişan ‘ben artık onların da babasıyım’ dediği yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi!

Ünlü şarkıcı Alişan, koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı 2021 yılında kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, kardeşinin emanetlerine de gözü gibi bakıyor. Güzel havayı fırsat bilen ünlü şarkıcı 'ben artık onların hem amcası, hem de babasıyım' dediği yeğenleri ve çocuklarıyla eğlenceli zamanlar geçirdi. İşte Alişan'ın o eğlenceli anları!

Şarkıcı Alişan ‘ben artık onların da babasıyım’ dediği yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi!

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Şarkıcı Alişan ‘ben artık onların da babasıyım’ dediği yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi!

Alişan geçtiğimiz günlerde, genç yaşta toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi hüzünlendirmişti.

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Şarkıcı Alişan ‘ben artık onların da babasıyım’ dediği yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi!

Büyük bir acı yaşayan ünlü şarkıcı, ailesi için ayakta kalmaya çalıştı.

Şarkıcı Alişan ‘ben artık onların da babasıyım’ dediği yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi!

KARDEŞİNİN EMANETİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR!

Zor günler geçiren ünlü şarkıcı kardeşinin emanetlerine de gözü gibi bakıyor.

Şarkıcı Alişan ‘ben artık onların da babasıyım’ dediği yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi!

YEĞENLERİ VE ÇOCUKLARIYLA EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI!

Güzel havayı fırsat bilen ünlü şarkıcı 'ben artık onların hem amcası, hem de babasıyım' dediği yeğenleri ve çocuklarıyla eğlenceli zamanlar geçirdi. İşte Alişan'ın o eğlenceli anları!

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