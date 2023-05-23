Giriş Tarihi: 23.05.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 19:45

Şarkıcı Alişan ‘ben artık onların da babasıyım’ dediği yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi!

Ünlü şarkıcı Alişan, koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı 2021 yılında kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, kardeşinin emanetlerine de gözü gibi bakıyor. Güzel havayı fırsat bilen ünlü şarkıcı 'ben artık onların hem amcası, hem de babasıyım' dediği yeğenleri ve çocuklarıyla eğlenceli zamanlar geçirdi. İşte Alişan'ın o eğlenceli anları!