Şarkıcı Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz 3 yaşında! Evde aile arasında mütevazi kutlama...

Sevimliliği ile sosyal medyada ilgi odağı olan Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol'un minik kızları Eliz 3 yaşına bastı. Ünlü çift kızları Eliz'in yeni yaşını için aile arasında mütevazi bir kutlama yaptı. Kızları için 'Barbie' konseptli bir pasta tercih eden çift aile fertleriyle karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.