Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz 3 yaşında! Evde aile arasında mütevazi kutlama...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:20

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz 3 yaşında! Evde aile arasında mütevazi kutlama...

Sevilen şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol'un minik kızları Eliz 3 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alişan ile Buse Varol çifti kızları Eliz'in yeni yaşını aile arasında mütevazi bir doğum günü partisi ile kutladı. Bir dönem araları açılan kısa sürede buzları eriten Buse Varol ile kayınvalidesi aynı karede düşman çatlattı. Alişan'ın "Sen bizim minik prensesimizsin canım Eliz'im... Güzel yazılar yazsın sana Allah'ım İnşallah... İyi ki doğdun" notunu düştüğü kutlama karelerine sanatçının dostlarından ve hayranlarından beğeni ve yorum yağdı... İşte Alişan ile Buse Varol'un kızları Eliz'in doğum günü kareleri...

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz 3 yaşında! Evde aile arasında mütevazi kutlama...

Sevimliliği ile sosyal medyada ilgi odağı olan Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol'un minik kızları Eliz 3 yaşına bastı. Ünlü çift kızları Eliz'in yeni yaşını için aile arasında mütevazi bir kutlama yaptı. Kızları için 'Barbie' konseptli bir pasta tercih eden çift aile fertleriyle karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz 3 yaşında! Evde aile arasında mütevazi kutlama...

Bir dönem araları açılan kısa sürede buzları eriten Buse Varol ile kayınvalidesi aynı karede düşman çatlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz 3 yaşında! Evde aile arasında mütevazi kutlama...

Alişan'ın "Sen bizim minik prensesimizsin canım Eliz'im... Güzel yazılar yazsın sana Allah'ım İnşallah... İyi ki doğdun" notunu düştüğü kutlama karelerine sanatçının dostlarından ve hayranlarından beğeni ve yorum yağdı... İşte Alişan ile Buse Varol'un kızları Eliz'in doğum günü kareleri...

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz 3 yaşında! Evde aile arasında mütevazi kutlama...

Alişan'ın kaybettiği kardeşinin çocukları da minik Eliz'in doğum gününde kuzenleriyle poz verdi.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz 3 yaşında! Evde aile arasında mütevazi kutlama...

Alişan, genç yaşta vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın minik kızı Eliz ile ilk karesini de sosyal medya hesabından paylaştı...

SON DAKİKA