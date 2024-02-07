Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
16:20
Şarkıcı Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz 3 yaşında! Evde aile arasında mütevazi kutlama...
Sevilen şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol'un minik kızları Eliz 3 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alişan ile Buse Varol çifti kızları Eliz'in yeni yaşını aile arasında mütevazi bir doğum günü partisi ile kutladı. Bir dönem araları açılan kısa sürede buzları eriten Buse Varol ile kayınvalidesi aynı karede düşman çatlattı. Alişan'ın "Sen bizim minik prensesimizsin canım Eliz'im... Güzel yazılar yazsın sana Allah'ım İnşallah... İyi ki doğdun" notunu düştüğü kutlama karelerine sanatçının dostlarından ve hayranlarından beğeni ve yorum yağdı... İşte Alişan ile Buse Varol'un kızları Eliz'in doğum günü kareleri...