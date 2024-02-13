Giriş Tarihi: 13.02.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
21:56
Şarkıcı Alişan ile Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününü kutladı! Alişan’dan duygusal kutlama!
Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol, iki çocuğu ile mutlu evliliklerini sürdürüyor. Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz günlerde kızları Eliz'in 3'üncü yaş gününü kutladı. Ünlü çift, bu kez de Burak'ın 5'inci yaş gününü kutladı. Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyadan doğum gününe ait fotoğraflar paylaştı. Şarkıcı, paylaşımının altına ise anlamlı bir o kadar da duygusal bir not ekledi. İşte Alişan'ın o duygusal doğum günü kutlaması!