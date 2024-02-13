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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan ile Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününü kutladı! Alişan’dan duygusal kutlama!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 21:56

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününü kutladı! Alişan’dan duygusal kutlama!

Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol, iki çocuğu ile mutlu evliliklerini sürdürüyor. Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz günlerde kızları Eliz'in 3'üncü yaş gününü kutladı. Ünlü çift, bu kez de Burak'ın 5'inci yaş gününü kutladı. Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyadan doğum gününe ait fotoğraflar paylaştı. Şarkıcı, paylaşımının altına ise anlamlı bir o kadar da duygusal bir not ekledi. İşte Alişan'ın o duygusal doğum günü kutlaması!

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününü kutladı! Alişan’dan duygusal kutlama!

Sevimliliği ile sosyal medyada ilgi odağı olan Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol'un minik kızları Eliz geçtiğimiz günlerde 3 yaşına bastı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününü kutladı! Alişan’dan duygusal kutlama!

Ünlü çift, kızları Eliz'in yeni yaşı için aile arasında mütevazi bir kutlama yaptı.

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Şarkıcı Alişan ile Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününü kutladı! Alişan’dan duygusal kutlama!

Ünlü çift, bu kez de ilk göz ağrıları Burak'ın 5'inci yaş gününü kutladı. Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyadan doğum gününe ait fotoğraflar paylaştı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününü kutladı! Alişan’dan duygusal kutlama!

Şarkıcı, paylaşımının altına ise anlamlı bir o kadar da duygusal bir not ekledi.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününü kutladı! Alişan’dan duygusal kutlama!

Ünlü şarkıcı, "Sen geldiğinde hepimizi öyle sevindirdin ki İlk kucağıma aldığımda ,ilk kokladığımda baba olmanın ne demek olduğunu bana hissettirdin. Seni çok seviyoruz oğlum.. Allah ömür verdikçe baban, annen hep yanında olacak.. Sağlıkla büyü.. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlum oldun.. Burak 5 yaşında" notunu ekledi.

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