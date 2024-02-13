Şarkıcı Alişan ile Buse Varol oğulları Burak’ın doğum gününü kutladı! Alişan’dan duygusal kutlama!

Ünlü şarkıcı, "Sen geldiğinde hepimizi öyle sevindirdin ki İlk kucağıma aldığımda ,ilk kokladığımda baba olmanın ne demek olduğunu bana hissettirdin. Seni çok seviyoruz oğlum.. Allah ömür verdikçe baban, annen hep yanında olacak.. Sağlıkla büyü.. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlum oldun.. Burak 5 yaşında" notunu ekledi.