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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü minik kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti
Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:46

Şarkıcı ile ’un güzel gözlü minik kızları ’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetleri ile olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz 'in yeni fotoğrafını 'Pamuk kızım. Seni veren Allah'ıma şükürler olsun… Nefes aldığım sürece hep böyle arkandayım ben…' notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü minik kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetlerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyorlar.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü minik kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

, bir buçuk ay önce kucağına aldığı kızı bebek ile yeni fotoğraf paylaştı.

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Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü minik kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan son paylaşımını kızı ile sohbet ederken yapmıştı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü minik kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Şarkıcı kızı 'in fotoğrafını ''Dertleşiyoruz kızımla'' notuyla paylaşmıştı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü minik kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Şarkıcı kızı 'in yeni fotoğrafını 'Pamuk kızım. Seni veren Allah'ıma şükürler olsun… Nefes aldığım sürece hep böyle arkandayım ben…' notuyla paylaştı.

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