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Şarkıcı ile ’un kızları minik masmavi gözleriyle tüm ilgiyi topladı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetleri ile olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan son paylaşımını kızı Eliz ile sohbet ederken yaptı. Sarkıcı Alişan kızı Eliz 'in fotoğrafını ''Dertleşiyoruz kızımla'' notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 08:48
Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz masmavi gözleriyle tüm ilgiyi topladı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetlerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyorlar.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz masmavi gözleriyle tüm ilgiyi topladı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

, bir buçuk ay önce kucağına aldığı kızı bebek ile yeni fotoğraf paylaştı.

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Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz masmavi gözleriyle tüm ilgiyi topladı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan son paylaşımını kızı ile sohbet ederken yaptı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz masmavi gözleriyle tüm ilgiyi topladı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Sarkıcı kızı 'in fotoğrafını ''Dertleşiyoruz kızımla'' notuyla paylaştı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz masmavi gözleriyle tüm ilgiyi topladı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Sosyal medyada ' babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı.

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