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Şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz babaannesinin kucağında poz verdi! Eliz bebek sevimli halleri ile ilgi odağı oldu!
Sevilen şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol geçtiğimiz haftalarda ikinci kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar. Burak adından bir oğulları olan Alişan ve Buse Varol çiftin dünyaya gelen kızlarına Eliz adını koydular. Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarıyla sık sık boy gösteren Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni kareler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir AVM'de oğlu Burak ile erkek erkeğe vakit geçiren Alişan "Bu gün annemizi ektik. Uzun zamandır baba-oğul dışarı çıkmıyorduk." dedi. Eliz bebek ve annesi ise sosyal medyadan yeni pozlarıyla takipçilerine 'merhaba' dedi. Sevimliliğiyle dikkat çeken Eliz bebeğin özellikle babaannesi Suzan Hanım ile pozuna beğeni yağdı. İşte Alişan ve Buse Varol çiftinin oğlu Burak ve kızı Eliz ile paylaşımları...
Giriş Tarihi: 26.03.2021
16:26
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
16:26
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