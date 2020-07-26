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Haberler Galeri Şarkıcı Atiye ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel şarkıcı Atiye'nin anne olduğu ortaya çıktı!

Şarkıcı ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel 'nin anne olduğu ortaya çıktı!

Genç şarkıcı bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Atiye'nin müziğe ara vermesinin nedeni meğer bebekmiş. 31 yaşındaki güzel 'nin evlenip çocuk yaptığı ortaya çıktı. 1 yaşında kızı olduğu ortaya çıkan Atiye'nin prodüktör ve müzik yönetmeni 'yle evlendiği öğrenildi. Atiye'nin anne olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı ve 1 yaşındaki kızı ile birkaç ay önce 'dan 'a gelmiş. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Atiye ile eşi Erol Sebebci İstanbul ve Antakya'da yapmayı düşündükleri düğünleri pandemi nedeniyle ertelemiş.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 14:43
Şarkıcı Atiye ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel şarkıcı Atiye'nin anne olduğu ortaya çıktı!

Genç şarkıcı bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Atiye'nin müziğe ara vermesinin nedeni meğer bebekmiş.

Şarkıcı Atiye ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel şarkıcı Atiye'nin anne olduğu ortaya çıktı!

31 yaşındaki güzel şarkıcı 'nin evlenip çocuk yaptığı ortaya çıktı.

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Şarkıcı Atiye ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel şarkıcı Atiye'nin anne olduğu ortaya çıktı!

1 yaşında kızı olduğu ortaya çıkan 'nin prodüktör ve müzik yönetmeni 'yle evlendiği öğrenildi.

Şarkıcı Atiye ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel şarkıcı Atiye'nin anne olduğu ortaya çıktı!

'nin anne olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şarkıcı Atiye ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel şarkıcı Atiye'nin anne olduğu ortaya çıktı!

Şarkıcı eşi ve 1 yaşındaki kızı ile birkaç ay önce 'dan 'a gelmiş.

Şarkıcı Atiye ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel şarkıcı Atiye'nin anne olduğu ortaya çıktı!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ile eşi ve Antakya'da yapmayı düşündükleri düğünleri pandemi nedeniyle ertelemiş.

Şarkıcı Atiye ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel şarkıcı Atiye'nin anne olduğu ortaya çıktı!

ALBÜM HAZIRLIYOR

'nin yeni albüm hazırlığında olduğu, ancak çalışmanın çıkış tarihi konusunda kararsız kaldığı da gelen bilgiler arasında.

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