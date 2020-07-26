Şarkıcı Atiye ortalarda gözükmüyordu sebebi meğer bebekmiş... Güzel şarkıcı Atiye'nin anne olduğu ortaya çıktı!

Genç şarkıcı Atiye bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Atiye'nin müziğe ara vermesinin nedeni meğer bebekmiş. 31 yaşındaki güzel şarkıcı Atiye'nin evlenip çocuk yaptığı ortaya çıktı. 1 yaşında kızı olduğu ortaya çıkan Atiye'nin prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle evlendiği öğrenildi. Atiye'nin anne olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Atiye eşi ve 1 yaşındaki kızı ile birkaç ay önce Almanya'dan İstanbul'a gelmiş. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Atiye ile eşi Erol Sebebci İstanbul ve Antakya'da yapmayı düşündükleri düğünleri pandemi nedeniyle ertelemiş.