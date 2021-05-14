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Haberler Galeri Şarkıcı Berkay ve ailesi bu kez rotayı Göcek'e çevirdi! Berkay Şahin lüks tatil için verdiği fiyatla dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 14.05.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 09:52

Şarkıcı Berkay ve ailesi bu kez rotayı Göcek'e çevirdi! lüks tatil için verdiği fiyatla dudak uçuklattı!

Şarkıcı Berkay ile , 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları 'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken Berkay ve Özlem Ada Şahin, önceki gün tatil sezonunu açtı. Şarkıcı; eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile Göcek'te tatil yapıyor. Rixos'un plajında görüntülenen şarkıcının minik kızları sahilin neşe kaynağı oldu. Berkay'ın 10 günlük tatile dudak uçuklatan bir fiyat ödediği iddia edildi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Şarkıcı Berkay ve ailesi bu kez rotayı Göcek'e çevirdi! Berkay Şahin lüks tatil için verdiği fiyatla dudak uçuklattı!

Şarkıcı Berkay ile , 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları 'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.

Şarkıcı Berkay ve ailesi bu kez rotayı Göcek'e çevirdi! Berkay Şahin lüks tatil için verdiği fiyatla dudak uçuklattı!

Mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken Berkay ve , önceki gün tatil sezonunu açtı.

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Şarkıcı Berkay ve ailesi bu kez rotayı Göcek'e çevirdi! Berkay Şahin lüks tatil için verdiği fiyatla dudak uçuklattı!

14 villadan oluşan, özel plajlı VİP bölümü seçen şarkıcıya, kızları Arya, Zeynep ve bakıcıları eşlik etti.

Şarkıcı Berkay ve ailesi bu kez rotayı Göcek'e çevirdi! Berkay Şahin lüks tatil için verdiği fiyatla dudak uçuklattı!

şezlongda güneşlenmeyi tercih ederken, kızlarını da bakıcısı denize soktu. Rixos'un plajında görüntülenen şarkıcının minik kızları sahilin neşe kaynağı oldu.

Şarkıcı Berkay ve ailesi bu kez rotayı Göcek'e çevirdi! Berkay Şahin lüks tatil için verdiği fiyatla dudak uçuklattı!

Berkay'ın 10 günlük tatile 26 bin lira ödediği öğrenildi.

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