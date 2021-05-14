HaberlerGaleriŞarkıcı Berkay ve ailesi bu kez rotayı Göcek'e çevirdi! Berkay Şahin lüks tatil için verdiği fiyatla dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 14.05.2021 09:38Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 09:52
Şarkıcı Berkay ve ailesi bu kez rotayı Göcek'e çevirdi! Berkay Şahin lüks tatil için verdiği fiyatla dudak uçuklattı!
Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken Berkay ve Özlem Ada Şahin, önceki gün tatil sezonunu açtı. Şarkıcı; eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile Göcek'te tatil yapıyor. Rixos'un plajında görüntülenen şarkıcının minik kızları sahilin neşe kaynağı oldu. Berkay'ın 10 günlük tatile dudak uçuklatan bir fiyat ödediği iddia edildi.