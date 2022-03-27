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Haberler Galeri Şarkıcı Cansever'i ekranda görenler yorum yağdırdı! 'Canserver ölmemiş miydi?' İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever'in son hali!
Giriş Tarihi: 27.03.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 06:46

Şarkıcı Cansever'i ekranda görenler yorum yağdırdı! 'Canserver ölmemiş miydi?' İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever'in son hali!

Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan şarkıcı Cansever son hali ile şaşırttı. Cansever'i görenler sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu. Özellikle Cansever'in hayatını kaybettiğini düşünenler oldukça fazlaydı. Sevilen şarkıcıyı yıllar sonra görenler 'Cansever ölmemiş miydi?' tweetleri attı. İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan hayatı ile de dikkat çeken Cansever'in son hali...

Şarkıcı Cansever’i ekranda görenler yorum yağdırdı! ’Canserver ölmemiş miydi?’ İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever’in son hali!

Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan şarkıcı Cansever son hali ile şaşırttı. Cansever'i görenler sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.

Şarkıcı Cansever’i ekranda görenler yorum yağdırdı! ’Canserver ölmemiş miydi?’ İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever’in son hali!

Özellikle Cansever'in hayatını kaybettiğini düşünenler oldukça fazlaydı. Sevilen şarkıcıyı yıllar sonra görenler 'Cansever ölmemiş miydi?' tweetleri attı. İşte hayatı ile de dikkat çeken Cansever'in son hali...

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Şarkıcı Cansever’i ekranda görenler yorum yağdırdı! ’Canserver ölmemiş miydi?’ İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever’in son hali!

1992 yılından ilk albümünü çıkardıktan sonra büyük bir başarı yakalamış olan Cansever, 1967 yılında Makedonya'da dünyaya geldi.

Şarkıcı Cansever’i ekranda görenler yorum yağdırdı! ’Canserver ölmemiş miydi?’ İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever’in son hali!

Gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Babası Makedonya'da tarlada çalışan bir ırgattı. Cansever, daha 12 yaşında küçücük bir kız iken, sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir.

Şarkıcı Cansever’i ekranda görenler yorum yağdırdı! ’Canserver ölmemiş miydi?’ İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever’in son hali!

Çocukluğundan beri müzik dünyası içinde olan Cansever, ilk albümü "Kemano Başal E Romenge"yi 1992 yılında Makedonya'da çıkartmış ve bu şarkı ile büyük bir başarı yakalamıştır

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