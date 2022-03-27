Giriş Tarihi: 27.03.2022 06:44
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
06:46
Şarkıcı Cansever'i ekranda görenler yorum yağdırdı! 'Canserver ölmemiş miydi?' İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever'in son hali!
Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan şarkıcı Cansever son hali ile şaşırttı. Cansever'i görenler sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu. Özellikle Cansever'in hayatını kaybettiğini düşünenler oldukça fazlaydı. Sevilen şarkıcıyı yıllar sonra görenler 'Cansever ölmemiş miydi?' tweetleri attı. İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan hayatı ile de dikkat çeken Cansever'in son hali...