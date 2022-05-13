Giriş Tarihi: 13.05.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 19:18

Şarkıcı Ceylan bu kez Marilyn Monroe oldu! İşte Ceylan’ın sosyal medyaya da damga vuran o son hali!

Çocuk yaşından itibaren sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı yine gündeme bomba gibi düştü. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, yeni klibinde dünyaca ünlü yıldıza benzedi. Ünlü şarkıcı klibinde Marilyn Monroe imajına büründü ve hayranlarını oldukça şaşırttı. Sosyal medyada şarkıcının yeni imajını gören sosyal medya takipçileri, "Ankara havasında Marilyn Monroe imajı da başka oluyormuş" ifadelerini kullandı. İşte Ceylan'ın sosyal medyaya damga vuran o imajı!