Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan bu kez Marilyn Monroe oldu! İşte Ceylan’ın sosyal medyaya da damga vuran o son hali!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 19:18

Şarkıcı Ceylan bu kez Marilyn Monroe oldu! İşte Ceylan’ın sosyal medyaya da damga vuran o son hali!

Çocuk yaşından itibaren sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı yine gündeme bomba gibi düştü. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, yeni klibinde dünyaca ünlü yıldıza benzedi. Ünlü şarkıcı klibinde Marilyn Monroe imajına büründü ve hayranlarını oldukça şaşırttı. Sosyal medyada şarkıcının yeni imajını gören sosyal medya takipçileri, "Ankara havasında Marilyn Monroe imajı da başka oluyormuş" ifadelerini kullandı. İşte Ceylan'ın sosyal medyaya damga vuran o imajı!

Şarkıcı Ceylan bu kez Marilyn Monroe oldu! İşte Ceylan’ın sosyal medyaya da damga vuran o son hali!

Ünlü şarkıcı Ceylan, sahnelere ilk adım attığında henüz çocuktu. Şimdilerde 47 yaşında olan ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor.

Şarkıcı Ceylan bu kez Marilyn Monroe oldu! İşte Ceylan’ın sosyal medyaya da damga vuran o son hali!

Son dönemde geçirdiği estetiklerle gençlik yıllarındaki halinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, yeni klibinde dünyaca ünlü yıldıza benzedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Ceylan bu kez Marilyn Monroe oldu! İşte Ceylan’ın sosyal medyaya da damga vuran o son hali!

Ünlü şarkıcı, Marilyn Monroe'yu andıran imajıyla herkesi şaşırttı.

Şarkıcı Ceylan bu kez Marilyn Monroe oldu! İşte Ceylan’ın sosyal medyaya da damga vuran o son hali!

Yeni parçası için dünyaca ünlü yıldız Marilyn Monroe'ya benzetilen Ceylan, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Şarkıcı Ceylan bu kez Marilyn Monroe oldu! İşte Ceylan’ın sosyal medyaya da damga vuran o son hali!

Sosyal medyada şarkıcının yeni imajını gören sosyal medya takipçileri, "Ankara havasında Marilyn Monroe imajı da başka oluyormuş" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA