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Haberler Galeri "Şarkıcı Ceylan değil mi o? Deniz Seki'den Küçük Ceylan pozu... Deniz Seki nostalji paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:34

"Şarkıcı değil mi o? Deniz Seki'den pozu... Deniz Seki nostalji paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Deniz Seki bu defa hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Nostalji paylaşımında bulunan Deniz Seki'nin genç kızlık dönemine ait fotoğrafı ile şarkıcı 'a benzetilmesi sosyal medyada olay oldu. İşte son dönemde veriği kilolarla dikkatleri çeken ve sık sık fotoğraflarına photoshop yaptığı iddiası ile gündeme gelen Deniz Seki'nin nostalji paylaşımı... Özellikle verdiği poz ile 'a benzetilen Deniz Seki'yi bakın yıllar nasıl değiştirmiş...

Şarkıcı Ceylan değil mi o? Deniz Seki'den Küçük Ceylan pozu... Deniz Seki nostalji paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!

Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki geçtiğimiz günlerde balkon pozu ile "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" demişti.

Şarkıcı Ceylan değil mi o? Deniz Seki'den Küçük Ceylan pozu... Deniz Seki nostalji paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!

Kendisiyle ilgili çıkan photoshop iddialarına da göndermede bulunan Seki "Farkındaysanız duvarlarda bir yamulma yok" notunu düşmüştü.

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Şarkıcı Ceylan değil mi o? Deniz Seki'den Küçük Ceylan pozu... Deniz Seki nostalji paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

Şarkıcı Ceylan değil mi o? Deniz Seki'den Küçük Ceylan pozu... Deniz Seki nostalji paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!

Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Deniz Seki bu defa hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

Şarkıcı Ceylan değil mi o? Deniz Seki'den Küçük Ceylan pozu... Deniz Seki nostalji paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!

Nostalji paylaşımında bulunan Deniz Seki'nin genç kızlık dönemine ait fotoğrafı ile şarkıcı 'a benzetilmesi sosyal medyada olay oldu.

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