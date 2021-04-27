HaberlerGaleriDeniz Seki nostalji paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! "Küçük Ceylan değil mi o?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:26Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:03
Deniz Seki nostalji paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! "Küçük Ceylan değil mi o?
Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Deniz Seki bu defa hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Nostalji paylaşımında bulunan Deniz Seki'nin genç kızlık dönemine ait fotoğrafı ile şarkıcı Ceylan'a benzetilmesi sosyal medyada olay oldu. İşte son dönemde veriği kilolarla dikkatleri çeken ve sık sık fotoğraflarına photoshop yaptığı iddiası ile gündeme gelen Deniz Seki'nin nostalji paylaşımı... Özellikle verdiği poz ile Küçük Ceylan'a benzetilen Deniz Seki'yi bakın yıllar nasıl değiştirmiş...