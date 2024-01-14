Giriş Tarihi: 14.01.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
18:25
Şarkıcı Ceylan estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan estetik itirafı!
Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Sürekli geçirdiği operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan, imajını da tamamen yeniledi. Bir dönem Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali oldukça beğenilmişti. Ünlü şarkıcının kızı Melodi Bozkurt'un da değişimi çok konuşuldu. Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılan Ceylan, şaşırtan estetik itirafında bulundu. İşte şarkıcı Ceylan'ın o açıklaması!