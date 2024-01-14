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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan estetik itirafı!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 18:25

Şarkıcı Ceylan estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan estetik itirafı!

Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Sürekli geçirdiği operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan, imajını da tamamen yeniledi. Bir dönem Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali oldukça beğenilmişti. Ünlü şarkıcının kızı Melodi Bozkurt'un da değişimi çok konuşuldu. Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılan Ceylan, şaşırtan estetik itirafında bulundu. İşte şarkıcı Ceylan'ın o açıklaması!

Şarkıcı Ceylan estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan estetik itirafı!

Ünlü şarkıcı Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren ünlüler arasında! Ünlü şarkıcı Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünüyor.

Şarkıcı Ceylan estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan estetik itirafı!

KIZI DA ESTETİKLERİYLE GÜNDEMDE YER ALDI

Geçtiğimiz günlerde Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt da geçirdiği estetik operasyonlar sonrası magazin gündeminde yer aldı.

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Şarkıcı Ceylan estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan estetik itirafı!

ÜNLÜ ŞARKICIDAN ŞAŞIRTAN ESTETİK AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün bir magazin programına katılan ünlü şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Ceylan estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan estetik itirafı!

"ARTIK BÜYÜK ESTETİK YAPTIRMIYORUM"

Geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonlarla ilgili olarak sorulan sorulara, "Artık büyük estetik yaptırmıyorum" cevabını verdi.

Şarkıcı Ceylan estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan estetik itirafı!

'BARBİE'YE BENZETİLDİ

Sık sık imaj değiştiren ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla 'barbie'ye benzetildi. Sosyal medyada yorum yapan takipçiler adeta ikiye bölündü.

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