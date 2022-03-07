Şarkıcı Ceylan transparan dekolteli elbisesi ile iddiasını ortaya koydu! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın cesur tarzı!

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde.47 yaşında. Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile de hayranlarını şaşırtmayı seviyor. Daha önce Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali de oldukça beğenildi. Ceylan'ın değişimi konuşulurken sahne tarzı ilgi odağı oldu. Son dönemde polemik konusu olan iddialı sahne kıyafetleri ile dikkat çeken kadın şarkıcılara Ceylan da katıldı. Şarkıcı Ceylan transparan dekolteli elbisesi ile cesaretini konuşturdu. Ceylan, dün akşam Ataköy'deki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü türkücü, 'Sürekli konser ve düğünlerde sahne alıyorum. Artık gazinolarda da sahne almaya başladım. Gazino dönemime döndüm' dedi. Yeni bir şarkı hazırlığı içinde olduğunu söyleyen sanatçı, 'Bayrama çok iddialı geliyorum. Bu sefer Ankara havası geliyor. Gümbür gümbür bir şarkı olacak' ifadelerini kullandı. YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ 'GÜLŞEN'E LAF SÖYLEMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL' Bu mevzuyu bence çok uzattılar. Bazıları kendisine reklam malzemesi yaptı. Rahmetli Bergen abla ile ben de sahne paylaştım. Zaten kimse Bergen olamaz. Gülşen'e gelince, Gülşen'in yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Gülşen çok başka bir yerde. Gülşen bir arabesk okur, kimseye söyleyecek söz bırakmaz. Krallar gibi popunu da okur, arabeskini de okur. 'SAZANLAR HEMEN ORTAYA ATLADI' İmajını yenileyen Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Ceylan 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi bu evlilikten dünyaya geldi. Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu. Yurtdışında master eğitimi alan Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri de görüyor. Yaşamını Kanada'da sürdüren ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Şimdilerde 31 yaşında olan Melodi Bozkurt'un geçirdiği estetik operasyonlar sonucu değişimi çok konuşuluyor. 'ANNEMİN KARŞISINDA BACAK BACAK ÜZERİNE ATAMAM' Melodi Bozkurt, geçtiğimiz aylarda, 'Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam. Annemi istemeyen beni de istemesin' şeklinde konuşmuştu. İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan adeta yıllara meydan okuyor. Sık sık imaj değiştiren Ceylan şimdilerde 47 yaşında. Öte yandan Ceylan'ın bir de gözlerden uzak büyüttüğü Yiğitcan Gürgen adında 27 yaşında bir de oğlu var. Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman da babasının izinden gitti ve sesi kadar güzelliği ile de ilgi odağı olmayı başardı. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1 Şubat'ta çıkaracağı yeni single'ının hazırlıklarını tamamlayan Su El Roman, Almanya'nın Reinheim kentindeki evinde; arkadaşları arasında verdiği bir partide çok sevdiği Marilyn Monroe'nun kılığına girdi. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın Marilyn Monroe olduğu paylaşımı... Marilyn Monroe'nun, John F. Kennedy 'nin 45.'nci yaş gününde selendirdiği 'Happy birthday President' şarkısını; sarı peruğu ve özel Marilyn Monroe kostümü ile seslendiren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Su El Roman büyük beğeni topladı. Su El Roman henüz küçükken annesi ve babası boşandı. Eğitimini de doğduğu ülkede olan Almanya'da alan Su El Roman, Darmstadt Teknik Üniversite'sinde okumuştur. Babasının izinden giden 24 yaşındaki Su El Roman, şarkıcılık yapmaktadır. 2019 yılında ''I Should Have Known'', ''Lonely'' şarkılarıyla ön plana çıkmış olan ünlü şarkıcı, 2020 yılında ''Jokeria'' adlı şarkıyı çıkarmıştır. Geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen iki kardeş sosyal medyad da oldukça popüler. Su El Roman'ı Instagram'da oldukça fazla kişi takip ediyor. Birbirinden iddialı pozları ile sık sık gündeme gelen Su El Roman için 'Sesini babasından fiziğini annesinden almış' yorumları yapılıyor. Diğer ünlü isimlerin de estetiksiz hallerini sizler için derledik... Mine Tugay'ın kariyerinin ilk yıllarındaki hali... Güzel oyuncunun estetikten sonraki hali Mine Tugay'da değişimi ile şaşırtan ünlü güzellerden. Şimdilerde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mine Tugay'ı doğal güzel zannedenler yanıldı. Mine Tugay'ın en belirgin değişimi ise burun estetiği ile olmuş. Birce Akalay'ın estetiksiz hali... Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın son hali... Birce Akalay da estetikli güzellerden. Şarkıcı Zara'nın estetiksiz hali Zara da değişimi ile konuşulan isimlerden. Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali Özellikle burun estetiği ile büyük değişim geçiren Ebru Yaşar'ın son hali... Türkan Şoray'ın kariyerinin ilk yıllarındaki hali... Türkan Şoray Çağla Şıkel de estetikli ünlülerden... Tescilli güzellerden olan Çağla Şıkel estetik dokunuşlardan geri kalmamış. Fahriye Evcen estetiksiz hali Fahriye Evcen son hali Emina Jahovic estetiksiz hali Emina Jahovic Ebru Şallı estetiksiz hali Ebru Şallı son hali Hande Ataizi de estetikli güzellerden Hande Ataizi güzelliği ile yıllara meydan okusa da estetik dokunuşları da ihmal etmiyor. Ebru Gündeş de estetikli güzellerden Ebru Gündeş'in son hali... Sibel Can'ın yıllar içindeki değişimi..