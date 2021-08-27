Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi! Şimdi de Eda Ece’ye benzetilen Ceylan’ı görenler tanıyamadı!

'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada günün en fazla konuşulanları arasında yer aldı. Değişimi ile dikkat çeken sanatçı, son yaptığı paylaşımla trend oldu. Ceylan Avcı, yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Daha önce Selena Gomez, Gülşen ve Kris Jenner'a benzetilen şarkıcı Ceylan, son yayınladığı fotoğrafla yine takipçilerini hayrete düşürdü. Ceylan öyle bir filtre yaptı ki görenler "Bu Eda Ece" dedi. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali!