Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi! Şimdi de Eda Ece’ye benzetilen Ceylan'ı görenler tanıyamadı!
Giriş Tarihi: 27.08.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 16:12

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi! Şimdi de Eda Ece’ye benzetilen Ceylan'ı görenler tanıyamadı!

'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada günün en fazla konuşulanları arasında yer aldı. Değişimi ile dikkat çeken sanatçı, son yaptığı paylaşımla trend oldu. Ceylan Avcı, yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Daha önce Selena Gomez, Gülşen ve Kris Jenner'a benzetilen şarkıcı Ceylan, son yayınladığı fotoğrafla yine takipçilerini hayrete düşürdü. Ceylan öyle bir filtre yaptı ki görenler "Bu Eda Ece" dedi. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali!

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi! Şimdi de Eda Ece’ye benzetilen Ceylan’ı görenler tanıyamadı!

Daha önce, Selena Gomez, Gülşen ve Kris Jenner'a benzetilen şarkıcı Ceylan, son yayınladığı fotoğrafla yine takipçilerini hayrete düşürdü. Ceylan öyle bir filtre yaptı ki görenler "Bu Eda Ece" dedi.

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi! Şimdi de Eda Ece’ye benzetilen Ceylan’ı görenler tanıyamadı!

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan, son haliyle yine olay oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi! Şimdi de Eda Ece’ye benzetilen Ceylan’ı görenler tanıyamadı!

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranlarını şoke ederken son paylaşımı ise "Yok artık" dedirtti.

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi! Şimdi de Eda Ece’ye benzetilen Ceylan’ı görenler tanıyamadı!

Estetik operasyonlarla değişen Ceylan bir de filtreyi abartınca alay konusu oldu. Ceylan'ın son görüntüsüne "Bu Eda Ece değil mi" yorumları yağdı.

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi! Şimdi de Eda Ece’ye benzetilen Ceylan’ı görenler tanıyamadı!

Ceylan için şu yorumlar da yapıldı: "Kendi hariç herkese benzedi", "Ceylan gönülleri olsun diye sırayla tüm ünlülere benziyor", "Bu kadın kendisi hariç herkese benziyor", "Yakında kendisi de kendini tanıyamayacak."

SON DAKİKA