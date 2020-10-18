Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı! Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü!

Şarkıcı Demet Akalın dudaklarına dolgu yaptırdı. Daha önce botoks yaptıran Demet Akalın dudağına koydurttuğu dolgu ile sosyal medyada paylaşımda bulundu. Demet Akalın'ın büyüyen dudakları takipçilerini ikiye böldü. Demet Akalın'ın yeni halini beğenen hayranlarının yanı sıra 'Doğal halin daha güzeldi' yorumları yapanlarda çoktu. İşte estetik operasyon sonrası şarkıcı Demet Akalın'ın yeni dudakları... Şarkıcı Demet Akalın dudaklarına dolgu yaptırdı. Daha önce botoks yaptıran Demet Akalın dudağına koydurttuğu dolgu ile sosyal medyada paylaşımda bulundu. Demet Akalın'ın büyüyen dudakları takipçilerini ikiye böldü. Demet Akalın'ın yeni halini beğenen hayranlarının yanı sıra 'Doğal halin daha güzeldi' yorumları yapanlarda çoktu. İşte estetik operasyon sonrası şarkıcı Demet Akalın'ın yeni dudakları...