Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı! Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü!

Şarkıcı dudaklarını yaptırdı çalkalandı! hayranlarını ikiye böldü!

Şarkıcı dudaklarına yaptırdı. Daha önce botoks yaptıran Demet Akalın dudağına koydurttuğu dolgu ile sosyal medyada paylaşımda bulundu. takipçilerini ikiye böldü. Demet Akalın'ın yeni halini beğenen hayranlarının yanı sıra "Doğal halin daha güzeldi" yorumları yapanlarda çoktu. İşte operasyon sonrası şarkıcı ...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 15:20
Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı! Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü!

Şarkıcı dudaklarına yaptırdı. Daha önce botoks yaptıran Demet Akalın dudağına koydurttuğu dolgu ile sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı! Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü!

'ın büyüyen dudakları takipçilerini ikiye böldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı! Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü!

'ın yeni halini beğenen hayranlarının yanı sıra "Doğal halin daha güzeldi" yorumları yapanlarda çoktu.

Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı! Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü!

İşte operasyon sonrası şarkıcı 'ın yeni dudakları...

Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı! Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı! Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü!
Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı! Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü!
SON DAKİKA