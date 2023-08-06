Şarkıcı Derya Uluğ'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Acılardan beslenir öfkemi şarkı sözü yazarak bastırırım"

Sizin favoriniz hangisi?

Ben öyle bir ayrım yapamam. Çünkü iki şarkı hariç albümdeki tüm şarkıların yazarlığı ve besteciliğinde bulunuyorum. Hepsinin yazılması aşamasındaki duygular birbirinden çok farklıydı. "Yürek mi Yedin" albümdeki en eski yazılmış olan şarkı. 2016'da yazdım, daha sonra da Asil (Gök) besteledi. "Kahır"ı da aynı dönemde yazdım. Çok mutsuz olduğum bir süreçti. "Kahır"ın sözlerini, duyguları yaşarken o an, arabada yazdım. Asil'le görüşmediğimiz bir süreçti. Stüdyoya gidecektim ve Asil'in de orada olduğunu öğrendim. Ağlamaya başladım, arabayı sağa çekip şarkının sözlerini kaydetmeye başladım.