Şarkıcı Derya Uluğ'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Acılardan beslenir öfkemi şarkı sözü yazarak bastırırım"

Son yılların yükselen yıldızı Derya Uluğ'un ilk solo albümü 'Nefes', müzikseverlerle buluştu ve biz de kendisinin bu büyük heyecanına ortak olmak istedik. Başarılı şarkıcı, sorularımıza son derece samimi cevaplar verdiği sohbetimizde, kendi yazdığı şarkılarla ilgili ilgi çekici bilgiler verdi. Kariyerinde her geçen gün daha da yükselen Uluğ, yeni nesil genç şarkıcılara da önemli öğütlerde bulundu. Çocukluk yıllarından, aşk hayatına ve dijital dünyayla olan ilişkisine kadar birçok konuda enine boyuna sohbet ettiğimiz sevilen yorumcu, ikinci albümü yapmak istediğini de şimdiden 'Çıtlattı.'