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Haberler Galeri Şarkıcı Derya Uluğ'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Acılardan beslenir öfkemi şarkı sözü yazarak bastırırım"
Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 10:57

Şarkıcı Derya Uluğ'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Acılardan beslenir öfkemi şarkı sözü yazarak bastırırım"

Son yılların yükselen yıldızı Derya Uluğ'un ilk solo albümü 'Nefes', müzikseverlerle buluştu ve biz de kendisinin bu büyük heyecanına ortak olmak istedik. Başarılı şarkıcı, sorularımıza son derece samimi cevaplar verdiği sohbetimizde, kendi yazdığı şarkılarla ilgili ilgi çekici bilgiler verdi. Kariyerinde her geçen gün daha da yükselen Uluğ, yeni nesil genç şarkıcılara da önemli öğütlerde bulundu. Çocukluk yıllarından, aşk hayatına ve dijital dünyayla olan ilişkisine kadar birçok konuda enine boyuna sohbet ettiğimiz sevilen yorumcu, ikinci albümü yapmak istediğini de şimdiden 'Çıtlattı.'

İLKER GEZİCİ
Şarkıcı Derya Uluğ’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Acılardan beslenir öfkemi şarkı sözü yazarak bastırırım

Albüm hayaliniz nihayet gerçekleşti hayırlı olsun. Önceki yıllarda albüm yapmanın riskli ve zor olduğunu söylüyordunuz. Şimdi nasıl hissediyorsunuz?

Üstümüzden bütün yorgunluğu atmış ve iyi hissediyorum. Sürekli yapmak istediğimiz ama dünyadaki çeşitli gelişmelerden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız bir albümdü. Her şeyde bir hayır var. Ertelememiz belki de iyi oldu. Albüme başka şarkılar ekleme fırsatı bulduk. 3 yıl önce çıkarmayı beklediğimiz albümden eser kalmadı.

Şarkıcı Derya Uluğ’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Acılardan beslenir öfkemi şarkı sözü yazarak bastırırım

Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Dinleyiciler tek bir şarkıyı değil de farklı farklı şarkıları sevdiğini belirtiyor. Albümü dinleyen hemen herkesin farklı bir favorisi var. Bu durum hoşuma gidiyor.

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Şarkıcı Derya Uluğ’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Acılardan beslenir öfkemi şarkı sözü yazarak bastırırım

Sizin favoriniz hangisi?

Ben öyle bir ayrım yapamam. Çünkü iki şarkı hariç albümdeki tüm şarkıların yazarlığı ve besteciliğinde bulunuyorum. Hepsinin yazılması aşamasındaki duygular birbirinden çok farklıydı. "Yürek mi Yedin" albümdeki en eski yazılmış olan şarkı. 2016'da yazdım, daha sonra da Asil (Gök) besteledi. "Kahır"ı da aynı dönemde yazdım. Çok mutsuz olduğum bir süreçti. "Kahır"ın sözlerini, duyguları yaşarken o an, arabada yazdım. Asil'le görüşmediğimiz bir süreçti. Stüdyoya gidecektim ve Asil'in de orada olduğunu öğrendim. Ağlamaya başladım, arabayı sağa çekip şarkının sözlerini kaydetmeye başladım.

Şarkıcı Derya Uluğ’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Acılardan beslenir öfkemi şarkı sözü yazarak bastırırım

Sanatçıların acıdan beslendiği söylenir. Sizin için de öyle mi?

Acı besliyor. Kızınca da öyle hissederim. Ben birine kızınca bağırmam, içime kapanıp yazarım. Öfkemi, yazarak bastırırım. Yazmak bana şifa veriyor. Çok mutlu olduğumda da yazarım. Genellikle bir şeyler fazla olduğunda yazılıyor. Sıradan duygularla vurucu şarkılar ortaya çıkmayabiliyor.

Şarkıcı Derya Uluğ’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Acılardan beslenir öfkemi şarkı sözü yazarak bastırırım

"Şu anda istesem yazamam." dediğiniz duygular mı yaşadınız? Geriye dönüp baktığınızda "Vay be, neler yaşamışım da yazmışım." diyor musunuz?

Mesela, insanlar "Nabız 180"i söylerken, benim şarkıyı yazma anım aklıma geliyor. İzleyicilerle karşılıklı söylemek ve onların sesinden duymak, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güzel bir durum. Umarım albümdeki bütün şarkıları, dinleyicilerimle karşılıklı söyleriz.

Şimdiye kadar yaptığımız tekli çalışmalarda çıkardığımız hareketli şarkılar var. Mesela onların çok farklı duyguları oluyor...

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