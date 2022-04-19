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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü yıldızın kopyası oldu! Doğuş'un son halini görenler söylemeden edemedi!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:34

Şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü yıldızın kopyası oldu! Doğuş'un son halini görenler söylemeden edemedi!

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var. Son olarak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Doğuş'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Doğuş'un yeni imajı dünyayı sallayan diziler arasında yer alan Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi. İşte Doğuş'un yeni imajı...

Şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü yıldızın kopyası oldu! Doğuş’un son halini görenler söylemeden edemedi!

Son olarak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Doğuş'un son hali sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü yıldızın kopyası oldu! Doğuş’un son halini görenler söylemeden edemedi!

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

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Şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü yıldızın kopyası oldu! Doğuş’un son halini görenler söylemeden edemedi!

2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var.

Şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü yıldızın kopyası oldu! Doğuş’un son halini görenler söylemeden edemedi!

Eşi ile magazinden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Doğuş uzun zaman sonra ekranlarda boy gösterdi.

Şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü yıldızın kopyası oldu! Doğuş’un son halini görenler söylemeden edemedi!

Yeni şarkıları ile beğeni toplayan Doğuş'un yeni imajı da dikkat çekti.

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