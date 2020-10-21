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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve Azerbaycan halkına tam destek!

'un eşi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve halkına tam destek!

'un eşi gazeteci çocuklarını 'ye babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti. 'da yaptığı programlarla reyting rekorları kıran Şarkıcı Xosqedem Hidayetgizi, işgali altındaki ülkesinin durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor. Çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine bizzat savaşın yaşandığı cepheye giden 'nin bu kararı alkış topladı. Şarkıcı Doğuş ise eşi Xosqedem Hidayetqizi'nin kararına saygı duyduğunu belirtip "Eşimin ve Azerbaycan halkının yanındayım. Bana düşen görev olursa da seve seve yaparım" dedi. İşte şarkıcı Azeri Xosqedem Hidayetqizi'nin savaşın yaşandığı topraklardan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 08:05
Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve Azerbaycan halkına tam destek!

'un eşi gazeteci çocuklarını 'ye babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.

Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve Azerbaycan halkına tam destek!

'da yaptığı programlarla reyting rekorları kıran 'un eşi , işgali altındaki ülkesinin durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor.

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Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve Azerbaycan halkına tam destek!

Çocuklarıyla birlikte 'ye gelmek yerine bizzat savaşın yaşandığı cepheye giden 'nin bu kararı alkış topladı.

Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve Azerbaycan halkına tam destek!

ise eşi 'nin kararına saygı duyduğunu belirtip "Eşimin ve halkının yanındayım. Bana düşen görev olursa da seve seve yaparım" dedi.

Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve Azerbaycan halkına tam destek!

İşte 'un ikizlerinin annesi 'nin savaşın yaşandığı topraklardan paylaşımı...

Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve Azerbaycan halkına tam destek!

2014 yılında Doğuş ile evlenen sunucu Hoşkedem Hidayetkızı aldığı kararla takdir edildi.

Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi cepheye gitti! Şarkıcı Doğuş'tan Azeri eşine ve Azerbaycan halkına tam destek!
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