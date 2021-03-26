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'un ikizleri ve kocaman oldu! İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

'Gamsız' ve '?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi sunucu ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var. Gözlerden uzak büyüyen Doğuş'un ikizleri ve şimdilerde 5 yaşında ve babalarının kopyası... İşte 46 yaşındaki yakışıklı şarkıcı ...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 10:58
Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

'Gamsız' ve '?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi sunucu ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var.

Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...

Gözlerden uzak büyüyen Doğuş'un ikizleri ve şimdilerde 5 yaşında ve babalarının kopyası... İşte 46 yaşındaki yakışıklı 'un ikizleri Arda ile Arın ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

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Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...
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Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...
Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! İşte Doğuş'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları...
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