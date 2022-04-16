Giriş Tarihi: 16.04.2022 17:47
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
17:51
Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı video ile sosyal medyayı ikiye böldü!
Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez hayranlarını ters köşe yaptı. Cüretkar pozların kadını Ebru Polat şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Son olarak güzellik salonu açan Ebru Polat sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Ebru Polat sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadığı anları sosyal medyadan "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye" notu ile paylaştı. İşte sosyal medyayı ikiye bölen şarkıcı Ebru Polat'ın sevgilisinin ayaklarını yıkadığı videosu...