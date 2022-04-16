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Haberler Galeri Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı video ile sosyal medyayı ikiye böldü!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 17:47 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 17:51

Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı video ile sosyal medyayı ikiye böldü!

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez hayranlarını ters köşe yaptı. Cüretkar pozların kadını Ebru Polat şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Son olarak güzellik salonu açan Ebru Polat sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Ebru Polat sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadığı anları sosyal medyadan "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye" notu ile paylaştı. İşte sosyal medyayı ikiye bölen şarkıcı Ebru Polat'ın sevgilisinin ayaklarını yıkadığı videosu...

Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı video ile sosyal medyayı ikiye böldü!

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez hayranlarını ters köşe yaptı.

Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı video ile sosyal medyayı ikiye böldü!

Ebru Polat şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı.

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Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı video ile sosyal medyayı ikiye böldü!

Son olarak güzellik salonu açan Ebru Polat sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı video ile sosyal medyayı ikiye böldü!

Ebru Polat sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadığı anları sosyal medyadan "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye" notu ile paylaştı.

Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı video ile sosyal medyayı ikiye böldü!

İşte sosyal medyayı ikiye bölen şarkıcı Ebru Polat'ın sevgilisinin ayaklarını yıkadığı videosu...

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