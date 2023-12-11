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Haberler Galeri Şarkıcı Emrah oğlu Elyesa için ‘Oğlum benim nice yılların olsun İnşallah’ deyince… Tepki yağdı! Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 12:04

Şarkıcı Emrah oğlu Elyesa için ‘Oğlum benim nice yılların olsun İnşallah’ deyince… Tepki yağdı! Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah zaman zaman sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karelerini paylaşıyor. Son olarak oğlu Elyesa'nın doğum günün kutladı. Ünlü şarkıcının takipçilerinden tepki yağdı. İşte tüm detaylar…

Şarkıcı Emrah oğlu Elyesa için ‘Oğlum benim nice yılların olsun İnşallah’ deyince… Tepki yağdı! Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlenmişti. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço olmuştu. Nikâh törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Son olarak oğlu Elyesa'nın doğum günün kutladı. Emrah Emrah'a takipçilerinden yorum yağdı.

Şarkıcı Emrah oğlu Elyesa için ‘Oğlum benim nice yılların olsun İnşallah’ deyince… Tepki yağdı! Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

Emrah oğlu Elyesa'nın doğum gününü duygu yüklü sözlerle kutlayınca olanlar oldu... Sosyal medyada biran da gündem oldu...

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Şarkıcı Emrah oğlu Elyesa için ‘Oğlum benim nice yılların olsun İnşallah’ deyince… Tepki yağdı! Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

Emrah'ın takipçilerinden adeta yorum yağdı...

Şarkıcı Emrah oğlu Elyesa için ‘Oğlum benim nice yılların olsun İnşallah’ deyince… Tepki yağdı! Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!
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Şarkıcı Emrah oğlu Elyesa için ‘Oğlum benim nice yılların olsun İnşallah’ deyince… Tepki yağdı! Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!
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