Giriş Tarihi: 11.12.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 12:04

Şarkıcı Emrah oğlu Elyesa için ‘Oğlum benim nice yılların olsun İnşallah’ deyince… Tepki yağdı! Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah zaman zaman sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karelerini paylaşıyor. Son olarak oğlu Elyesa'nın doğum günün kutladı. Ünlü şarkıcının takipçilerinden tepki yağdı. İşte tüm detaylar…