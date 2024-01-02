Şarkıcı Emrah sahnede gözyaşlarını boğuldu ’Dünya bir yana çocuklarım bir yana’ Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

"BU MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ"

Ünlü isim, "İyi ki onlar benim çocuklarım, ben de iyi ki onların babasıyım. Dünya bir yana çocuklarım bir yana. Bu mutluluk tarif edilemez" dedi.

Akıllara büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi…