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Haberler Galeri Şarkıcı Emrah sahnede gözyaşlarını boğuldu 'Dünya bir yana çocuklarım bir yana' Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 14:04

Şarkıcı Emrah sahnede gözyaşlarını boğuldu 'Dünya bir yana çocuklarım bir yana' Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah, yılbaşı gecesinde dev orkestrası ile sahne aldı. Ünlü şarkıcı, kızının ve oğlunun doğum günü mesajlarının dev led ekranlara yansıması ile sahnede duygusal anlar yaşadı. Akıllara büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi…

Şarkıcı Emrah sahnede gözyaşlarını boğuldu ’Dünya bir yana çocuklarım bir yana’ Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

25 kişilik dev orkestra ile sahneye çıkan ünlü şarkıcı Emrah, kızının ve oğlunun doğum günü mesajlarının dev led ekranlara yansıması ile sahnede duygusal anlar yaşadı.

Şarkıcı Emrah sahnede gözyaşlarını boğuldu ’Dünya bir yana çocuklarım bir yana’ Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

Şarkıcı Emrah, yılbaşı gecesinde dev orkestrası ile sahne aldı.

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Şarkıcı Emrah sahnede gözyaşlarını boğuldu ’Dünya bir yana çocuklarım bir yana’ Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

Tüm hazırlıklarla titizlikle ilgilenen sanatçı, 15 yıl sonra yılbaşı gecesi konseri ile sahnelere muhteşem bir dönüş yapmış oldu.

Şarkıcı Emrah sahnede gözyaşlarını boğuldu ’Dünya bir yana çocuklarım bir yana’ Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

"BU MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ"

Ünlü isim, "İyi ki onlar benim çocuklarım, ben de iyi ki onların babasıyım. Dünya bir yana çocuklarım bir yana. Bu mutluluk tarif edilemez" dedi.

Akıllara büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi…

Şarkıcı Emrah sahnede gözyaşlarını boğuldu ’Dünya bir yana çocuklarım bir yana’ Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!

Emrah, yeni yıl gecesine özel hazırladığı repertuarı ile de eğlence dünyasına damgasını vurdu. Şarkıcı, çok sevilen hit olmuş şarkıları 'Unutabilsem', 'İhtiyacı Var', 'Belalım Benim', Götür Beni Gittiğin Yere'nin yanı sıra Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini de repertuarına koyarak büyük beğeni topladı.

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