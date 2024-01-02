Giriş Tarihi: 02.01.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
14:04
Şarkıcı Emrah sahnede gözyaşlarını boğuldu 'Dünya bir yana çocuklarım bir yana' Herkesin aklına büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi!
Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah, yılbaşı gecesinde dev orkestrası ile sahne aldı. Ünlü şarkıcı, kızının ve oğlunun doğum günü mesajlarının dev led ekranlara yansıması ile sahnede duygusal anlar yaşadı. Akıllara büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi…