Giriş Tarihi: 06.01.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
08:52
Şarkıcı Ferman Toprak'tan işçilere sopalı yumruklu saldırı! “Canımızı zor kurtardık”
Şarkıcı Ferman Toprak'ın, evinde çalışan işçileri darp ettiği iddia edildi! Ferman Toprak'ın, Beykoz'daki 5 katlı villasının tadilatı için işçilerle 1,5 milyon TL karşılığı anlaşma sağladığı iddia edildi. Bir süre sonra parayı fazla bulan Toprak, işçilere 800 bin lira ödeme yapacağını söyledi. Çıkan tartışmada şarkıcı ve yanındakiler, işçilere sopa ve yumruklarla saldırdı. "Canımızı zor kurtardık" diyen işçiler şikayetçi oldu. Ferman Toprak gözaltına aldı.