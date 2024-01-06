Şarkıcı Ferman Toprak’tan işçilere sopalı yumruklu saldırı! “Canımızı zor kurtardık”

"Ağabeyime bir mimar gelip 'Ben senin hayranınım işini yapayım' diyor. 200 bin lira parasını alıyor. Bahçeye gelip biraz beton döküyorlar, kış bahçesi yapacağız diye. Sonra çalışma duruyor. Olay günü de işçiler gelip ağabeyimden 750 bin lira daha talep ediyorlar. Onlarla bizim bir sözleşmemiz bir anlaşmamız olmamasına rağmen 5-6 kişilik grup eve baskına geliyorlar. Ellerinde bıçaklar sopalarla. Orada arbede yaşanıyor. Ağabeyim silah da kullanmamış. Zorla para istiyorlar."