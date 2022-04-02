Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:52
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
12:55
Şarkıcı Gülşen kucak dansıyla tepki çekmişti! Gülşen şimdi de twerk dansı olay oldu!
Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza atmıştı. Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı. Özellikle kadınlar, Gülşen'i bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçlanmıştı. Gülşen sert tepki gören kucak dansı sonrası şimdi de sahnesinde twerk yaptı. İşte sosyal medyanın konuşulanlarından olan Gülşen'in çılgın dansı...