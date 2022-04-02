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Haberler Galeri Şarkıcı Gülşen kucak dansıyla tepki çekmişti! Gülşen şimdi de twerk dansı olay oldu!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:55

Şarkıcı Gülşen kucak dansıyla tepki çekmişti! Gülşen şimdi de twerk dansı olay oldu!

Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza atmıştı. Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı. Özellikle kadınlar, Gülşen'i bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçlanmıştı. Gülşen sert tepki gören kucak dansı sonrası şimdi de sahnesinde twerk yaptı. İşte sosyal medyanın konuşulanlarından olan Gülşen'in çılgın dansı...

Şarkıcı Gülşen kucak dansıyla tepki çekmişti! Gülşen şimdi de twerk dansı olay oldu!

Son dönemin kuşkusuz adından en çok söz ettiren isimlerinden Gülşen sert tepki gören kucak dansı sonrası şimdi de sahnesinde twerk yaptı.

Şarkıcı Gülşen kucak dansıyla tepki çekmişti! Gülşen şimdi de twerk dansı olay oldu!

Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza atmıştı.

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Şarkıcı Gülşen kucak dansıyla tepki çekmişti! Gülşen şimdi de twerk dansı olay oldu!

Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu.

Şarkıcı Gülşen kucak dansıyla tepki çekmişti! Gülşen şimdi de twerk dansı olay oldu!

Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı.

Şarkıcı Gülşen kucak dansıyla tepki çekmişti! Gülşen şimdi de twerk dansı olay oldu!

Özellikle kadınlar, Gülşen'i bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçlanmıştı.

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