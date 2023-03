Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:33

Şarkıcı Hadise depremzedeler için harekete geçti! Tek şarkıyla 220 milyon yardım

Şarkıcı Hadise, depremzedeler için hem Türkiye'de hem de Hollanda'da yardım toplamıştı. Belçika'yı da ayağa kaldırmıştı. "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlayıp geliri afetzedelere bağışlayacağını açıklamıştı. Hadise, Flaman şarkıcılarla bir araya gelip depremzedeler için People Help the People adlı şarkıyı seslendirmişti. 30 şarkıcının söylediği yardım şarkısı, 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlanmaya başladı. Şarkıyla birlikte düzenlenen bağış kampanyasından 220 milyon lira gelir elde edildi. Hadise, "Bu çalışmanın yapılmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim" dedi.