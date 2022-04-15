Giriş Tarihi: 15.04.2022 06:35 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 06:37

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler ne zaman evleniyor? Ünlü şarkıcının evlilik tarihi ve yeri…

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süredir birlikte. Mutlu birliktelikleri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, haklarında ortaya atılan iddialardan etkilenmedi. Ünlü çift, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen tören ile nişanlandı. Bir yandan düğün hazırlıklarını sürdüren ünlü çift ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in imam nikahı kıydığı ileri sürüldü. Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Arnavutköy-Ortaköy arasında yürüdü. Hadise, gazetecilerin "Düğün için form mu tutuyorsunuz?" sorusuna gülümseyerek "Tabii ki" diye cevap verdi. Ünlü şarkıcı, evlilik tarihi ve yeri ile ilgili sorulara ise "Kimseyi ilgilendirmiyor" diye karşılık verdi.