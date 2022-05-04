Giriş Tarihi: 04.05.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 14:01

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in alelacele evlenmesinin nedeni ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı!

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor. 15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı. Ünlü şarkıcı, 30 Nisan Cumartesi günü Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Nikah sonrası Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek aşkını bir kez daha haykırmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in alelacele nikah masasına oturmalarının nedeni ortaya çıktı. İşte magazin gündeminden düşmeyen Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler hakkında konuşulan yeni iddia...