Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in alelacele evlenmesinin nedeni ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı!
Giriş Tarihi: 04.05.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 14:01

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in alelacele evlenmesinin nedeni ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı!

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor. 15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı. Ünlü şarkıcı, 30 Nisan Cumartesi günü Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Nikah sonrası Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek aşkını bir kez daha haykırmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in alelacele nikah masasına oturmalarının nedeni ortaya çıktı. İşte magazin gündeminden düşmeyen Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler hakkında konuşulan yeni iddia...

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in alelacele evlenmesinin nedeni ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı!

Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin, evlilik tarihini neden öne çektiği ortaya çıktı.

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in alelacele evlenmesinin nedeni ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı!

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in alelacele evlenmesinin nedeni ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı!

15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı.

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in alelacele evlenmesinin nedeni ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı!

Ünlü şarkıcı, 30 Nisan Cumartesi günü Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in alelacele evlenmesinin nedeni ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı!

Nikah sonrası Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek aşkını bir kez daha haykırmıştı.

SON DAKİKA