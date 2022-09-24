Giriş Tarihi: 24.09.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 11:57

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitti skandalları sürüyor! Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü meğer…

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken yüzüğü çıkarıp atmıştı. Evliliği resmen bitmeden ikinci şok yaşadı. İddiaya göre Dinçerler'in hediyesi olan pırlanta yüzük, çakmaydı. İşte tüm detaylar…