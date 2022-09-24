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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitti skandalları sürüyor! Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü meğer…
Giriş Tarihi: 24.09.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 11:57

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitti skandalları sürüyor! Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü meğer…

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken yüzüğü çıkarıp atmıştı. Evliliği resmen bitmeden ikinci şok yaşadı. İddiaya göre Dinçerler'in hediyesi olan pırlanta yüzük, çakmaydı. İşte tüm detaylar…

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitti skandalları sürüyor! Hadise’nin 3 milyon TL’lik yüzüğü meğer…

Popçu Hadise, Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Evliliği resmen bitmeden ikinci şok yaşadı. İddiaya göre Dinçerler'in hediyesi olan pırlanta yüzük, çakmaydı.

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitti skandalları sürüyor! Hadise’nin 3 milyon TL’lik yüzüğü meğer…

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliği bitti, skandalları sürüyor. Dinçerler'in evlilik teklifinde hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğün replika olduğu iddia edildi. Laboratuarda hazırlanan yüzüğün maliyeti ise 180 bin lira...

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Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitti skandalları sürüyor! Hadise’nin 3 milyon TL’lik yüzüğü meğer…

Dinçerler ailesinin, Hadise'yi asla gelin olarak istemediği ve bu durumun evliliğin sonlanmasında etkili olduğu belirtildi.

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitti skandalları sürüyor! Hadise’nin 3 milyon TL’lik yüzüğü meğer…

Hadise, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da verdiği bir konserde yüzüğü seyircilere fırlatmıştı.

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitti skandalları sürüyor! Hadise’nin 3 milyon TL’lik yüzüğü meğer…

Takvim'in haberine göre; Hadise, geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'le olan 4 aylık evliliği bitirdi ve boşanma davası açtı.

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