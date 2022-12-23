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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise’den pembeler içinde #tbt paylaşımları ardı ardına geldi! Takipçilerinden yorum yağdı 'Hatun yıkılıyor'
Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 11:17

Şarkıcı Hadise’den pembeler içinde #tbt paylaşımları ardı ardına geldi! Takipçilerinden yorum yağdı 'Hatun yıkılıyor'

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcı Hadise sahne şovlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürülen Hadise'nin keyfine diyecek yok. Sosyal medya paylaşımlarıyla son günlerde adı gündemden düşmeyen Hadise, dergi çekimleri için objektiflerin karşısına geçmişti. Hadise, #tbt diyerek son paylaşımıyla olay oldu. Sütyensiz ve derin dekolteli paylaşım yapan Hadise'nin fotoğraflarına beğeni yağdı.

Şarkıcı Hadise’den pembeler içinde #tbt paylaşımları ardı ardına geldi! Takipçilerinden yorum yağdı ’Hatun yıkılıyor’

Ünlü şarkıcı Hadise cesur sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplamaya devam ediyor. Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun bir süre gündemden düşmeyen Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sütyensiz ve derin dekolteli paylaşım yapan Hadise'nin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Şarkıcı Hadise’den pembeler içinde #tbt paylaşımları ardı ardına geldi! Takipçilerinden yorum yağdı ’Hatun yıkılıyor’

Yaptığı danslar çok konuşulan Hadise son fotoğrafları ile yine adından söz ettirdi.

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Şarkıcı Hadise’den pembeler içinde #tbt paylaşımları ardı ardına geldi! Takipçilerinden yorum yağdı ’Hatun yıkılıyor’

Sevilen şarkılara imza atan başarılı isim #tbt diyerek bir çekimden fotoğraflarını paylaştı.

Şarkıcı Hadise’den pembeler içinde #tbt paylaşımları ardı ardına geldi! Takipçilerinden yorum yağdı ’Hatun yıkılıyor’

Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Hadise'nin fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

Şarkıcı Hadise’den pembeler içinde #tbt paylaşımları ardı ardına geldi! Takipçilerinden yorum yağdı ’Hatun yıkılıyor’

Pembe ceket kombini ile büyük beğeni alan Hadise'ye yorum yapan takipçileri: 'Hatun yıkılıyor', 'Taş gibisin', 'Pembe sana çok yakışıyor', 'Birileri çatlasın', 'Pembe gönlüm sende', 'Gittikçe güzelleşiyor' gibi yorumlar yaptı.

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