Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 11:17

Şarkıcı Hadise’den pembeler içinde #tbt paylaşımları ardı ardına geldi! Takipçilerinden yorum yağdı 'Hatun yıkılıyor'

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcı Hadise sahne şovlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürülen Hadise'nin keyfine diyecek yok. Sosyal medya paylaşımlarıyla son günlerde adı gündemden düşmeyen Hadise, dergi çekimleri için objektiflerin karşısına geçmişti. Hadise, #tbt diyerek son paylaşımıyla olay oldu. Sütyensiz ve derin dekolteli paylaşım yapan Hadise'nin fotoğraflarına beğeni yağdı.