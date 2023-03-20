Giriş Tarihi: 20.03.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 14:39

Şarkıcı Hadise'nin süper lüks yalı dairesine milyonluk masraf çıktı! Yeni yuvasına taşınmak için gün sayıyordu...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği sessiz sedasız başlayıp, yalnızca birkaç ay süren şarkıcı Hadise'nin, şu sıralar süper lüks yalı dairesiyle başı dertte. Hadise de birçok ünlü isim gibi artık Yeniköylü oldu ama 40 milyon TL'ye aldığı yalı dairesinin tadilatı bitmek bilmiyor! Henüz İstinye'de oturmaya devam ededen şarkıcının, evin yenilenmesi için ayırdığı bütçe, artan maliyet ve eklenen detaylarla iyice arttı. Hadise'nin milyonluk masrafını duyanların ağzı açık kaldı. İşte ünlü popçunun süper lüks yalı dairesi'nin bitmek bilmeyen Hadise'si...