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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise'nin süper lüks yalı dairesine milyonluk masraf çıktı! Yeni yuvasına taşınmak için gün sayıyordu...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 14:39

Şarkıcı Hadise'nin süper lüks yalı dairesine milyonluk masraf çıktı! Yeni yuvasına taşınmak için gün sayıyordu...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği sessiz sedasız başlayıp, yalnızca birkaç ay süren şarkıcı Hadise'nin, şu sıralar süper lüks yalı dairesiyle başı dertte. Hadise de birçok ünlü isim gibi artık Yeniköylü oldu ama 40 milyon TL'ye aldığı yalı dairesinin tadilatı bitmek bilmiyor! Henüz İstinye'de oturmaya devam ededen şarkıcının, evin yenilenmesi için ayırdığı bütçe, artan maliyet ve eklenen detaylarla iyice arttı. Hadise'nin milyonluk masrafını duyanların ağzı açık kaldı. İşte ünlü popçunun süper lüks yalı dairesi'nin bitmek bilmeyen Hadise'si...

Şarkıcı Hadise’nin süper lüks yalı dairesine milyonluk masraf çıktı! Yeni yuvasına taşınmak için gün sayıyordu...

Hadise'nin geçtiğimiz yıl sonunda 40 milyon TL'ye aldığı yalı dairesinin tadilatı bitmek bilmedi. Evin yenilenmesi için 3 milyon TL bütçe ayıran ünlü popçu, artan maliyet ve eklenen detaylarla bu rakamı 5 milyon TL'ye çıkarmak zorunda kaldı.

Şarkıcı Hadise’nin süper lüks yalı dairesine milyonluk masraf çıktı! Yeni yuvasına taşınmak için gün sayıyordu...

İşte süper lüks yalı dairesinin bitmek bilmeyen Hadise'si...

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Şarkıcı Hadise’nin süper lüks yalı dairesine milyonluk masraf çıktı! Yeni yuvasına taşınmak için gün sayıyordu...

Asrın felaketinin ardından elini taşın altına koyan ünlülerden biri de Hadise'ydi.

Şarkıcı Hadise’nin süper lüks yalı dairesine milyonluk masraf çıktı! Yeni yuvasına taşınmak için gün sayıyordu...

Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Belçika'da da depremzedeler için yüklü miktarda bağış toplanmasına vesile olan ünlü popçu, geçtiğimiz gün ise aradan geçen haftalara rağmen halen felaketin acısını kalbinde hissettiğini söylemişti.

Şarkıcı Hadise’nin süper lüks yalı dairesine milyonluk masraf çıktı! Yeni yuvasına taşınmak için gün sayıyordu...

Birçok şarkıcının aksine sahnelere de henüz geri dönmeyen Hadise, bir yandan da geçtiğimiz yıl sonunda aldığı yalı dairesinin tadilatıyla uğraşıyor.

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