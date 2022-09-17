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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise'ye Yargıtay'dan güzel haber! Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama...
Giriş Tarihi: 17.09.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 11:16

Şarkıcı Hadise'ye Yargıtay'dan güzel haber! Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama...

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Takıların kimde kalacağı merak konusu olurken sosyal medyayı da ikiye bölen tartışmada Yargıtay'ın emsal kararı Hadise'den yana oldu. İşte haberin ayrıntıları...

MEVLÜT HASGÜL
Şarkıcı Hadise’ye Yargıtay’dan güzel haber! Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama...

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanma kararı alması sonrasında düğünde takılan takıların kime kalacağı tartışma konusu oldu. Takıların kime kalacağı merak konusuyken, Yargıtay'ın yakın zamanda verdiği emsal niteliğindeki karar yeniden gündeme geldi.

Şarkıcı Hadise’ye Yargıtay’dan güzel haber! Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama...

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu.

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Şarkıcı Hadise’ye Yargıtay’dan güzel haber! Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Takıların kimde kalacağı merak konusu olurken sosyal medyayı da ikiye bölen tartışmada Yargıtay'ın emsal kararı Hadise'den yana oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Şarkıcı Hadise’ye Yargıtay’dan güzel haber! Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama...

Türkiye, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma kararını konuşurken, altınların nasıl bölüşüleceği merak konusu oldu. Mehmet Dinçerler'in altınları istemesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun emsal niteliğindeki kararını akıllara getirdi.

Şarkıcı Hadise’ye Yargıtay’dan güzel haber! Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama...

Kurul, yaygın örf ve adet ile ülke gerçeklerine göre kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayıldığına ve artık kadının kişisel malı kabul edildiğine hükmetti.

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