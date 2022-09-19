Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:55
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
10:56
Şarkıcı Hadise'ye Yargıtay'dan güzel haber! Mehmet Dinçerler düğün takılarını geri istemişti ama...
Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Takıların kimde kalacağı merak konusu olurken sosyal medyayı da ikiye bölen tartışmada Yargıtay'ın emsal kararı Hadise'den yana oldu. İşte haberin ayrıntıları...