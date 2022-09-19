Şarkıcı Hadise’ye Yargıtay’dan güzel haber! Mehmet Dinçerler düğün takılarını geri istemişti ama...

Kurul, yaygın örf ve adet ile ülke gerçeklerine göre kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayıldığına ve artık kadının kişisel malı kabul edildiğine hükmetti.