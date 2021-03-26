Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisinden hamile mi? Şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi...

Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Katıldığı programda "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Karnımda bir şişkinlik hali var, ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem yıldırım nikahı ile evlenirim" diyen şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi.