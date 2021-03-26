Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisinden hamile mi? Şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Evlilik teklifini sosyal medyadan paylaşan Hatice, takipçilerinden yoğun bir ilgi görmüştü. Şarkıcı Hatice'den bomba bir açıklama geldi. Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Katıldığı programda "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Eğer hamileysem yıldırım nikahı ile evlenirim" diyen şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi. Sosyal medyada olay olan açıklama sonrası hayranlarından "Şarkıcı Hatice kesin hamile" yorumları yapıldı...