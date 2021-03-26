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Haberler Galeri Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisinden hamile mi? "Şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi...

Şarkıcı 10 yaş küçük sevgilisinden hamile mi? " verdi...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı , kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi 'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Evlilik teklifini sosyal medyadan paylaşan Hatice, takipçilerinden yoğun bir ilgi görmüştü. 'den bomba bir açıklama geldi. Hatice genç sevgilisinden hamile mi? Katıldığı programda "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Eğer hamileysem yıldırım nikahı ile evlenirim" diyen şarkıcı Hatice verdi. Sosyal medyada olay olan açıklama sonrası hayranlarından "Şarkıcı Hatice kesin hamile" yorumları yapıldı...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 10:07
Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisinden hamile mi? Şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı , kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi 'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.

Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisinden hamile mi? Şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi...

Evlilik teklifini sosyal medyadan paylaşan , takipçilerinden yoğun bir ilgi görmüştü.

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Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisinden hamile mi? Şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi...

Şarkıcı 'den bomba bir açıklama geldi.

Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisinden hamile mi? Şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi...

genç sevgilisinden hamile mi? Katıldığı programda "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Karnımda bir şişkinlik hali var, ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem yıldırım nikahı ile evlenirim" diyen verdi.

Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisinden hamile mi? Şarkıcı Hatice bebek sinyali verdi...

Sosyal medyada olay olan açıklama sonrası hayranlarından "Şarkıcı kesin hamile" yorumları yapıldı...

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