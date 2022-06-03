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Haberler Galeri Şarkıcı Hatice 'Yok artık!' dedirtti! Estetiği abartan Hatice'nin son hali şaşkınlık yarattı! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:35

Şarkıcı Hatice 'Yok artık!' dedirtti! Estetiği abartan Hatice'nin son hali şaşkınlık yarattı! Sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı Hatice son yıllarda değişimiyle çok konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcı pop müziğin tanınan isimlerinden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice güzellii ve cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Şarkıcı Hatice ’Yok artık!’ dedirtti! Estetiği abartan Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı! Sosyal medyada gündem oldu

1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi.

Şarkıcı Hatice ’Yok artık!’ dedirtti! Estetiği abartan Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı! Sosyal medyada gündem oldu

O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

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Şarkıcı Hatice ’Yok artık!’ dedirtti! Estetiği abartan Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı! Sosyal medyada gündem oldu

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

Şarkıcı Hatice ’Yok artık!’ dedirtti! Estetiği abartan Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı! Sosyal medyada gündem oldu

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Şarkıcı Hatice ’Yok artık!’ dedirtti! Estetiği abartan Hatice’nin son hali şaşkınlık yarattı! Sosyal medyada gündem oldu

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

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