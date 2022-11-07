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Haberler Galeri Şarkıcı Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci'nin eski halinden eser yok!
Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 10:07

Şarkıcı Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci'nin eski halinden eser yok!

Uzun süredir ortalarda olmayan şarkıcı Hilal Cebeci'nin dönüşü muhteşem oldu. Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın bomba. "Köylü Güzeli" şarkısı ile hafızalara kazınan 46 yaşındaki Hilal Cebeci'yi artık tanımak neredeyse imkansız. Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Hilal Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri oldu. Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük bir aşk yaşayan Hilal Cebeci son paylaşımı ile hayranlarını heyecanlandırdı. Nostalji kareleri ilgi odağı olan Hilal Cebeci'nin son hali sosyal medyada trend oldu. İşte değişimi ile dudak uçuklatan Hilal Cebeci'nin son hali ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...

Şarkıcı Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin eski halinden eser yok!

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Hilal Cebeci'nin değişimi sosyal medyayı salladı.

Şarkıcı Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin eski halinden eser yok!

Uzun süredir ortalarda olmayan şarkıcı Hilal Cebeci'nin dönüşü muhteşem oldu.

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Şarkıcı Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin eski halinden eser yok!

Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın bomba.

Şarkıcı Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin eski halinden eser yok!

46 yaşındaki Hilal Cebeci'yi artık tanımak neredeyse imkansız.

Şarkıcı Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin eski halinden eser yok!

Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Hilal Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri oldu.

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