Giriş Tarihi: 11.09.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 08:49

Şarkıcı Hilal Cebeci tam bir sarışın bomba oldu! Hilal Cebeci estetikle öyle bir değişti ki...

Uzun süredir ortalarda olmayan şarkıcı Hilal Cebeci'nin dönüşü muhteşem oldu. Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın bomba. "Köylü Güzeli" şarkısı ile hafızalara kazınan 46 yaşındaki Hilal Cebeci'yi artık tanımak neredeyse imkansız. Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Hilal Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri oldu. Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük bir aşk yaşayan Hilal Cebeci son paylaşımı ile hayranlarını heyecanlandırdı. "Yeniden müziğe dönsem mi?" diyen Hilal Cebeci'nin son hali sosyal medyada trend oldu. İşte değişimi ile dudak uçuklatan Hilal Cebeci'nin son hali ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...