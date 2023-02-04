Şarkıcı İrem Derici gönlünün Rizeli’sini buldu! İrem Derici’nin yeni aşkı eski Survivor yarışmacısı çıktı!

Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 08:33

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demirbaşları arasında yer alıyor. Şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi ile olaylı biten aşkı sonrası verdiği röportajlarında Rizeli sevgilisi istediğini belirten İrem Derici gönlünün Rizeli'sini sonunda buldu! İrem Derici yeni aşkı ile İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu'nun kuzeni olduğu öğrenilen, İrem Derici'nin sevgilsii Atakan Işıktutan aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından. İşte İrem Derici'nin ayaklarının yerden kesen yakışıklı sevgilisi Atakan Işıktutan...