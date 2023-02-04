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Haberler Galeri Şarkıcı İrem Derici gönlünün Rizeli'sini buldu! İrem Derici'nin yeni aşkı eski Survivor yarışmacısı çıktı!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 08:33

Şarkıcı İrem Derici gönlünün Rizeli'sini buldu! İrem Derici'nin yeni aşkı eski Survivor yarışmacısı çıktı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demirbaşları arasında yer alıyor. Şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi ile olaylı biten aşkı sonrası verdiği röportajlarında Rizeli sevgilisi istediğini belirten İrem Derici gönlünün Rizeli'sini sonunda buldu! İrem Derici yeni aşkı ile İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu'nun kuzeni olduğu öğrenilen, İrem Derici'nin sevgilsii Atakan Işıktutan aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından. İşte İrem Derici'nin ayaklarının yerden kesen yakışıklı sevgilisi Atakan Işıktutan...

Şarkıcı İrem Derici gönlünün Rizeli’sini buldu! İrem Derici’nin yeni aşkı eski Survivor yarışmacısı çıktı!

İrem Derici'ye Rizeli sevgili! 'Bir şeyi kırk defa söylersen olurmuş' şarkıcı İrem Derici sık sık Rizeli sevgili istediğini dile getirirdi. Sonunda kendine yakışıklı mı yakışıklı bir Rizeli buldu.

Şarkıcı İrem Derici gönlünün Rizeli’sini buldu! İrem Derici’nin yeni aşkı eski Survivor yarışmacısı çıktı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demirbaşları arasında yer alıyor.

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Şarkıcı İrem Derici gönlünün Rizeli’sini buldu! İrem Derici’nin yeni aşkı eski Survivor yarışmacısı çıktı!

Şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi ile olaylı biten aşkı sonrası verdiği röportajlarında Rizeli sevgilisi istediğini belirten İrem Derici gönlünün Rizeli'sini sonunda buldu!

Şarkıcı İrem Derici gönlünün Rizeli’sini buldu! İrem Derici’nin yeni aşkı eski Survivor yarışmacısı çıktı!

İrem Derici yeni aşkı ile İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu'nun kuzeni olduğu öğrenilen, İrem Derici'nin sevgilsii Atakan Işıktutan aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından.

Şarkıcı İrem Derici gönlünün Rizeli’sini buldu! İrem Derici’nin yeni aşkı eski Survivor yarışmacısı çıktı!

İşte İrem Derici'nin ayaklarının yerden kesen yakışıklı sevgilisi Atakan Işıktutan...

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