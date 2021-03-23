HaberlerGaleriŞarkıcı İrem Derici yeni yaşında cüretkar dansıyla nefes kesti! irem Derici "Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim" dedi herkes onu konuştu!
Şarkıcı İrem Derici yeni yaşında cüretkar dansıyla nefes kesti! irem Derici "Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim" dedi herkes onu konuştu!
Şarkıcı İrem Derici bu kez dansıyla gündem oldu. Yeni yaşına özel sosyal medya hesabından takipçilerine sürpriz yapan İrem Derici iddialı dans performansı ile nefes kesti. İrem Derici'nin, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim" notlu videosu ilgi odağı oldu. Cesur dans figürleri ile hayranlarından tam not alan İrem Derici'nin dans videosuna beğeni yağdı. İşte 34 yaşına giren İrem Derici'nin dans videosu...
Giriş Tarihi: 23.03.2021
08:47
Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
08:48
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